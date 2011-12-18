کارگاه آموزشی "سامانه جامع حسابهای اقتصادی" در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود شیوندی اظهار داشت: سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وهدف گذاری 25درصدی سهم تعاون دراقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه می طلبد به شرکتهای تعاونی و بررسی عملکرد اقتصادی آنها توجه ویژه شود.

وی تاکید کرد: برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده بخش تعاون، تهیه حساب های اقتصادی در زمانبندی های مشخص الزامی است.

شیوندی با بیان اینکه شرکتهای تعاونی دارای صورت های مالی هستند، اظهار داشت: جمع آوری اطلاعات آماری موردنیاز این بخش ازطریق سامانه الکترونیکی امکان پذیر است.

وی بیان داشت: جمع آوری آمارهای اقتصادی دربخش تعاون وتکمیل سامانه جامع مورد نظر همه ساله انجام می گیرد.

مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی چهار محال و بختیاری اذعان داشت: در سال جاری جمع آوری آمارهای اقتصادی وتکمیل سامانه جامع به صورت آزمایشی ازتاریخ20آذرماه تا20 بهمن ماه سال جاری انجام خواهد شد.