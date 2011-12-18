برنامه های دهه فجر در شهریار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهریار و ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی این شهرستان با صدور اطلاعیه‌ای مشترک، عناوین ایام‌الله سی و سومین سالگرد دهه فجر انقلاب اسلامی را اعلام کرد.

در این زمینه روزهای چهارشنبه ۱۲ بهمن، به عنوان انقلاب اسلامی، امامت، حضرت ولی عصر(عج)، امام خمینی(ره)، ولایت و رهبری، ۱۳ بهمن به عنوان انقلاب اسلامی، ایمان، ‌جهاد، شهادت و روز جمعه، ۱۴ بهمن، به عنوان انقلاب اسلامی، انتظار فرج، حاکمیت جهانی اسلام و استکبارستیزی نامگذاری شده است.

همچنین در این اطلاعیه روز شنبه ۱۵ بهمن به عنوان انقلاب اسلامی، جهاد اقتصادی، فرهنگ و احیای ارزش‌های اسلامی، روز یکشنبه ۱۶ بهمن به عنوان انقلاب اسلامی، قرآن، بصیرت دینی و وحدت اسلامی، روز دوشنبه ۱۷ بهمن به عنوان انقلاب اسلامی، رسالت و منزلت زنان مسلمانان، روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن نیز به عنوان انقلاب اسلامی، جوانان، خودباوری و نهضت علمی نام گرفته است.

بر اساس این گزارش، روزهای ۱۹، ۲۱،۲۰ و ۲۲ بهمن نیز به ترتیب به عنوان "انقلاب اسلامی، آمادگی دفاعی، بسیج و اقتدار ملی"، "انقلاب اسلامی، عدالت‌گستری، مردم‌سالاری دینی و حمایت از مستضعفان"، "انقلاب جهانی اسلام، پیامبر اعظم(ص) و بیداری اسلامی" و "انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" نامگذاری شده‌اند.