12 هزار تن گوشت در شهرستان سنقر تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله امیری گفت: شهرستان سنقر سالانه 12 هزار تن گوشت قرمز و سفید تولید می کند و از این حیث رتبه مناسبی در استان دارد.

معاون فرماندار سنقر، تجهیز و نوسازی کشتارگاه دام این شهرستان را مورد تاکید قرار داد و تاکید کرد: تجهیز و ارتقا ظرفیت کشتارگاه دام، تولید وعرضه گوشت قرمز برای مصرف در این شهرستان و استانهای همجوار با سرعت و کیفیت بالاتری انجام خواهد شد.

امیری در پایان با اشاره به دیگر برنامه های این شهرستان برای آینده، افزود: بهبود وضعیت دفع پسماندهای دام در کشتارگاه دام، رفع مشکل آزمایشگاه دروخانه بیمارستان 96 تختخوابی شهرستان و ساماندهی محل جمع اوری فضولات دامی در روستاهای بخش مرکزی، از برنامه های مهم این شهرستان است.

