به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه پرداخت تسهیلات 500 میلیون دلاری میان صندوق توسعه ملی و بانک توسعه تعاون امروز با حضور رئیس هیئت مدیره صندوق و مدیرعامل بانک توسعه تعاون با هدف توسعه بخشهای تولیدی تعاون منعقد شد.

در این مراسم رحیم قربانی رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه ملی با اشاره به اهمیت بخش تعاون در نزد صندوق توسعه ملی، گفت: برای تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی در پایان برنامه پنجم توسعه و توسعه نقش بنیادین تعاون این تفاهم نامه منعقد شد.

وی با اشاره به اینکه پیش از این صندوق تفاهم نامه هایی با برخی از بانکها از جمله بانک صنعت و معدن به میزان 2.5 میلیارد دلار منعقد کرده است، تصریح کرد: تفاهم نامه امروز میان صندوق و بانک توسعه تعاون به این منظور صورت می گیرد که تقاضاها واقعی و در بخش تولیدی باشد.

قربانی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی آمادگی دارد که به هر میزان که لازم است برای توسعه و شتاب بخشی به کارهای بخش تعاون وام به صورت ارزی پرداخت کند.