مجتمع خدماتی مختومقلی فراغی در گلستان 70 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی ظهر یکشنبه در نشست اعضای مدرسه علوم دینی سید قلیچ ایشان افزود: این طرح شامل، فروشگاه، نمایشگاه، نماز خانه و سرویس بهداشتی بوده که در سالگرد تولد مختومقلی به بهره برداری خواهد رسید.

وی اعتبار اختصاص یافته به این پروژه را 150 میلیون تومان اعلام کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری گلستان با اشاره به اختصاص اعتبار به مراکز گردشگری شهرستان مراوه تپه گفت: برای اولین بار به منظور ترمیم بنای تاریخی مدرسه علوم دینی سیدقلیچ ایشان مبلغ 150 میلیون تومان اختصاص یافت.

عباسی افزود: پیمانکار این پروژه انتخاب شده و اجرای پروژه ترمیم این بنا در آینده نزدیک شروع خواهد شد و با اینکه این اعتبار اندک است انشاء الله در آینده نیز تخصیص اعتبار ادامه خواهد داشت.

وی درخصوص آموزش صنایع دستی در این شهرستان نیز گفت: برای آموزش در بخش صنایع دستی با یک نفر قرارداد منعقد شده که تا پایان هفته آینده ، آموزش هنرجویان شروع خواهد شد.