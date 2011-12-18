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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

عباسی:

مجتمع خدماتی مختومقلی فراغی در گلستان 70 درصد پیشرفت دارد

مجتمع خدماتی مختومقلی فراغی در گلستان 70 درصد پیشرفت دارد

مراوه تپه - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی گلستان در خصوص روند اجرای پروژه ساماندهی سایت مختومقلی فراغی گفت: مجتمع خدماتی و بهداشتی مختومقلی فراغی 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی ظهر یکشنبه در نشست اعضای مدرسه علوم دینی سید قلیچ ایشان افزود: این طرح شامل، فروشگاه، نمایشگاه، نماز خانه و سرویس بهداشتی بوده که در سالگرد تولد مختومقلی به بهره برداری  خواهد رسید.

وی اعتبار اختصاص یافته به این پروژه را  150 میلیون تومان اعلام کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری گلستان با اشاره به اختصاص اعتبار به مراکز گردشگری شهرستان مراوه تپه گفت: برای اولین بار به منظور ترمیم بنای تاریخی مدرسه علوم دینی سیدقلیچ ایشان مبلغ 150 میلیون تومان اختصاص یافت.

عباسی افزود: پیمانکار این پروژه  انتخاب شده و اجرای پروژه ترمیم این بنا در آینده نزدیک شروع خواهد شد و با اینکه این اعتبار اندک است انشاء الله در آینده نیز تخصیص اعتبار ادامه خواهد داشت.

وی درخصوص آموزش صنایع دستی در این شهرستان نیز گفت: برای آموزش در بخش صنایع دستی با یک نفر قرارداد منعقد شده که تا پایان هفته آینده ، آموزش هنرجویان شروع خواهد شد.

کد مطلب 1486788

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