  1. استانها
  2. قم
۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

در 6 ماهه نخست امسال/

محصولات قم به 35 کشور جهان صادر شد

محصولات قم به 35 کشور جهان صادر شد

قم - خبرگزرای مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، از رشد ٣٨ درصدی صادرات این استان در 6 ماهه نخست امسال نسبت به مشابه سال گذشته خبر داد و گفت در این مدت کالاهای قم به 35 کشور جهان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالی پور اظهار داشت: ارزش کل صادرات قم در 6 ماهه اول امسال، ١٠۴ میلیون و ٨٩۵ هزار و ۴۶۶ دلار بود که این درحالی‌است که این رقم در 6 ماهه نخست سال گذشته، ٧۵ میلیون دلار بود.

وی ادامه داد: دراین مدت، کالاهای قم به ٣۵ کشور جهان صادر شده که بیشترین صادرات به کشور عراق با رقم ٣١ میلیون دلار است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، افزود: نخستین کالای صادراتی قم در این مدت، کفش و دمپایی به ارزش ١٩ میلیون دلار است.

وی گفت: کشورهایی همچون عراق، افغانستان، امارات، آذربایجان، ازبکستان، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان، نیجریه و پاکستان، ١٠ کشور نخست بازار هدف استان در 6 ماهه ابتدایی سال جاری بود.

عالی پور اضافه کرد: کفش ماشینی، مس، مواد پلیمری، کتاب، فرش دستباف، سرب،آلومینیوم، چسب، ماشین آلات، وسایل نقلیه، منسوجات، محصولات شیمیایی، سوخت های معدنی و غلات مهمترین کالاهای صادراتی استان قم را تشکیل می دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات این سازمان برای افزایش صادرات قم در 6 ماهه نخست سال جاری افزود: پرداخت یک میلیارد و ٧٠٠ میلیون ریال جوایز صادراتی ، برگزاری ١١ جلسه کارگروه توسعه صادرات، ١۴ نمایشگاه در رشته های مختلف، ٢۶ دوره آموزشی مرتبط با بازرگانی و اعزام و پذیرش چندین هیات تجاری از مهمترین این اقدامات است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به برنامه‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت قم برای حمایت از تجارت خارجی استان اظهار داشت: حمایت از ایجاد کنسرسیوم های صادراتی صادرکنندگان نرم افزارهای علوم اسلامی، خدمات فنی و مهندسی، حمایت از ایجاد شرکت های مدیریت صادرات، حضور در نمایشگاه های خارجی، ایجاد نمایشگاه دایمی قم در کربلا و انجام طرح های مطالعاتی بازارشناسی صادرات کفش ماشینی و فرش دستباف از جمله این برنامه ها می باشد.

وی اظهار داشت: حمایت از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد مرتبط با موضوع صادرات، تهیه برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی برای گسترش فرهنگ صادرات و اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری از دیگر برنامه‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت قم برای حمایت از تجارت خارجی این استان است.
 

کد مطلب 1486792

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها