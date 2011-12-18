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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

حسینی:

گلستان با معیارهای گردشگری کشور فاصله دارد

گلستان با معیارهای گردشگری کشور فاصله دارد

مراوه تپه - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستان مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه در مجلس گفت: به رغم آنکه در بحث گردشگری در استان کارهای خوبی انجام گرفته ولی با معیارهای کشوری در حوزه گردشگری خیلی فاصله داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید نجیب حسینی بعد از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان گردشگری استان افزود: استان ما ناشناخته مانده است و سعی ما باید بر این باشد که اماکن گردشگری مان را با حفظ  هویت اسلامی به مکان حضور گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کنیم.

وی اظهار داشت: راه اندازی مراکز گردشگری مذهبی در کنار ارز آوری می تواند ابزاری برای معرفی فرهنگ  ارزشمند کشورمان باشد.

حسینی افزود: مسیر زائران حضرت امام رضا (ع) را که از استان ما می‏گذرد که تعداد آن به 30 میلیون نفر در سال می رسد باید از حالت عبوری خارج کرده و با ایجاد فضاهای مناسب به مراکز  معرض استعدادهای این استان و ایجاد اشتغال تبدیل کنیم.

علی اصغر کرمانی فرماندار مراوه تپه  با اشاره به جایگاه مدرسه علوم دینی سید قلیچ ایشان روستای کریم ایشان گفت: مدرسه علوم دینی سیدقلیچ ایشان که در میراث فرهنگی و گردشگری ثبت شده، بعنوان یکی از بناهای تاریخی و ارزشمند شهرستان مراوه تپه و استان گلستان است.

وی درخصوص نقش این مجموعه در توسعه امور دینی افزود: این مجموعه می تواند مرکزی برای تربیت علما و طلاب دینی در منطقه و نشر فرهنگ علوم اسلامی باشد.

کد مطلب 1486801

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