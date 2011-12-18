گلستان با معیارهای گردشگری کشور فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید نجیب حسینی بعد از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان گردشگری استان افزود: استان ما ناشناخته مانده است و سعی ما باید بر این باشد که اماکن گردشگری مان را با حفظ هویت اسلامی به مکان حضور گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کنیم.

وی اظهار داشت: راه اندازی مراکز گردشگری مذهبی در کنار ارز آوری می تواند ابزاری برای معرفی فرهنگ ارزشمند کشورمان باشد.

حسینی افزود: مسیر زائران حضرت امام رضا (ع) را که از استان ما می‏گذرد که تعداد آن به 30 میلیون نفر در سال می رسد باید از حالت عبوری خارج کرده و با ایجاد فضاهای مناسب به مراکز معرض استعدادهای این استان و ایجاد اشتغال تبدیل کنیم.

علی اصغر کرمانی فرماندار مراوه تپه با اشاره به جایگاه مدرسه علوم دینی سید قلیچ ایشان روستای کریم ایشان گفت: مدرسه علوم دینی سیدقلیچ ایشان که در میراث فرهنگی و گردشگری ثبت شده، بعنوان یکی از بناهای تاریخی و ارزشمند شهرستان مراوه تپه و استان گلستان است.

وی درخصوص نقش این مجموعه در توسعه امور دینی افزود: این مجموعه می تواند مرکزی برای تربیت علما و طلاب دینی در منطقه و نشر فرهنگ علوم اسلامی باشد.