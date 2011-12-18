طرح کتابخوانی "پیک مهر" در بوشهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خوش طینت بعد از ظهر یکشنبه در نشست با فرماندار بوشهر افزود: این طرح تاماه آینده با اعتباری بالع بر 100میلیون تومان اجرا خواهد شد.

وی افزود: با اجرای این طرح در بیمارستانها و فرودگاه ها، قفسه ای از کتابهای کارشناسی شده در موضوع های مختلف برای استفاده عموم گذاشته می شود.

مدیرکل انجمن کتابخانه های عمومی استان بوشهر بیان کرد: این طرح پس از آن در اتوبوسها و دیگر مکانهای عمومی بوشهر اجرا می شود .

خوش طینت یکی از مشکلات کتابخانه های عمومی را پرداخت نشدن سهم نیم درصد عوارض شهرداریها عنوان کرد.