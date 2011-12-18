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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

حوش طینت:

طرح کتابخوانی "پیک مهر" در بوشهر اجرا می شود

طرح کتابخوانی "پیک مهر" در بوشهر اجرا می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل انجمن کتابخانه های عمومی استان بوشهر گفت: برای استفاده مردم از کتاب در اماکن مختلف شهر، طرح پیک مهر به زودی در بوشهر اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خوش طینت بعد از ظهر یکشنبه در نشست با فرماندار بوشهر افزود: این طرح تاماه آینده با اعتباری بالع بر 100میلیون تومان اجرا خواهد شد.

وی افزود: با اجرای این طرح در بیمارستانها و فرودگاه ها، قفسه ای از کتابهای کارشناسی شده در موضوع های مختلف برای استفاده عموم گذاشته می شود.

مدیرکل انجمن کتابخانه های عمومی استان بوشهر بیان کرد: این طرح پس از آن در اتوبوسها و دیگر مکانهای عمومی بوشهر اجرا می شود.

خوش طینت یکی از مشکلات کتابخانه های عمومی را پرداخت نشدن سهم نیم درصد عوارض شهرداریها عنوان کرد.

کد مطلب 1486803

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