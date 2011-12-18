نمایشگاه علمی پژوهشی در دانشگاه پیام نور طبس گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار طبس، جمعی از روسای ادارات، اساتید و دانشجویان ظهر یکشنبه از غرفه های علمی زبان انگلیسی، مهندسی کامپیوتر IT ، شیمی، زمین شناسی، مهندسی منابع طبیعی و غرفه های هلال احمر و دانشکده فنی و حرفه ای امام علی (ع) این نمایشگاه دیدن کردند.

فرماندار طبس در حاشیه بازدید از این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان طبس همچون گوهری است که هنوز دست نخورده است و باید به تمام جهان شناسانده شود.

عزیز بهزادی با اشاره به اقلیم خاص منطقه و شرایط جوی این شهرستان بیان داشت: طبس از پتانسیل خوب و افراد نخبه ای برخوردار است و این نوید را می دهیم که به یاری خداوند اولین شهر تحقیقاتی علمی به ویژه معدنی را به یاری دانش پژوهان در این شهر ایجاد کنیم.

رئیس دانشگاه پیام نور طبس نیز در این نمایشگاه با اشاره به به فعالیت های انجام شده در سطح دانشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه حاصل زحمات شبانه روزی دانشجویان است و در وسعتی حدود 700 متر به صورت مسقف و در عرض سه شبانه روز طرح ریزی، آذین بندی و آماده نمایش شده است.

این نمایشگاه تا تاریخ 29 آبان ماه دایر است و علاقمندان می توانند صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 4 تا 8 از این نمایشگاه دیدن کنند.