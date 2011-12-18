راه آهن شرق میانبر رسیدن به آسیای میانه است

محمد پورفخری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از احداث این اداره کل کاهش هزار کیلومتری مسیر حمل و نقل ترانزیتی کشورهای آسیای میانه از سرخس به بندر عباس و دسترسی به آبهای بین المللی بوده است.

وی افزود: این مسیر برای ترانزیت قطارهای کشورهای آسیای میانه از سرخس به بندرعباس و بالعکس از نظر زمان سیر و هزینه بسیار مقرون به صرفه و با دسترسی آسان است.

پورفخری ادامه داد: این حجم ترانزیت باعث رونق حمل مواد معدنی از معادن بزرگ و غنی این محور طلایی از جمله معادن سنگ آهن سنگان، زغال سنگ پروده، سنگ آهن چادر ملو و سنگ آهن سه چاهون و رباط پشت بادام به مراکز ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان و حمل سیمان به کشورهای آسییایی است.

وی اظهار امیدواری کرد: در ماه های باقی مانده از سال مبادی بارگیری از پنج مبدا به 11 مبدا افزایش یابد.

پورفخری با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری عنوان کرد: طرح یاد شده از لحاظ توسعه اجتماعی، افزایش اشتغال و امنیت در مناطق شرق کشور و بسترسازی برای ارتباط ریلی با کشورهای همسایه حائز اهمیت است.

وی ابراز امیدواری کرد: مشکل حمل و نقل ریلی مردم طبس به شکل مطلوبتری حل شود و خبر کوتاهی مسیر طبس - تهران را در آینده نه چندان دور به مردم این منطقه اعلام کنیم.