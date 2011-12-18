فعالیتهای فرهنگی موجب استحکام خانواده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کرمانی بعد از ظهر یکشنبه ذر جلسه مشترک شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر و کارگروه اجتماعی این شهرستان گفت: تولید مواد مخدر صنعتی از جمله توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی در به انحراف کشاندن آنان از مسائل و اعتقادات دینی است.

وی گفت: دشمن برای رسیدن به اهداف خود اعتبارات زیادی را اختصاص داده و بهترین روش برای رسیدن به نیات پلید خود و کمرنگ کردن اعتقادات دینی است.

کرمانی با اشاره به تأثیرات اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه در حل معضلات اجتماعی گفت: با توجه به وسعت نقشه دشمن در توزیع مواد مخدر و توسعه معضلات اجتماعی اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه در کاهش معضلات بسیار مهم است.

وی نقش خانواده در کاهش آسیب های اجتماعی را نیز بسیار مؤثر عنوان کرد و گفت: خانواده اولین نهاد اجتماعی است که عملکرد صحیح تک تک افراد خانواده در تربیت صحیح فرزندان بسیار تأثیر گذار است.

فرماندار شهرستان مراوه تپه در پایان بر نظارت بیشتر والدین بر فرزندان و کمک به حل مسائل مالی و معنوی آنان تأکید کرد.