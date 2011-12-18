حمایت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس از طرح های پژوهشی

به گزارش خبرنگار مهر، اسد الله اسدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مجموعه مبارزه با مواد مخدر در استان فارس دارای تشکیلات بزرگی در بحث تحقیقات و پژوهش است که در این راستا هماهنگیهای لازم با مجموعه دانشگاه شیراز نیز انجام شده است.

وی با بیان اینکه از لحاظ مالی هیچگونه محدودیتی برای فراهم کردن شرایط تحقیقات نداریم، افزود: دانشجویان کارشانسی ارشد و دکترا تاکنون پایان نامه هایی در راستای مباحث مربوط به پیشگیری ارایه کرده اند که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.

رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس تصریح کرد: همکاری لازم میان دانشگاه و این شورا انجام شده و از هرگونه تحقیقات کاربردی حمایت لازم انجام می شود.

اسدی یادآور شد: اعتبارت مناسبی را در این بعد در نظر گرفته ایم اما باید تاکید کرد که هیچگونه کمبود و یا سقف هزینه کرد در خصوص ارایه طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به پیشگیری نداریم و دانشجویان می توانند در این خصوص فعالیتهای مختلفی را ارایه کنند زیرا یکی از راهکارهای مهم پیشگیری استفاده از طرح های نوین است.

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص تغییر ذایقه نوع مصرف مواد مخدر در استان فارس، گفت: طی پنج سال اخیر شاهد تغییر ذائقه از مواد مخدر سنتی به سمت مواد مخدر صنعتی بودیم اما همچنان مواد مخدر سنتی بیشتری درخواست را دارد.

رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس تاکید کرد: هر چند که این تغییر ذائقه زیاد نیست ولی با توجه به تاثیرات بسیار خطرناک مصرف مواد مخدر صنعتی بر روی انسان توجه و پیشگیری از این بحث رتبه بالایی را به خود اختصاص داده است.

وی در خصوص مراکز درمانی موجود در استان نیز یادآور شد: 170 مرکز درمانی خصوصی و دولتی در فارس مشغول به فعالیت هستند.