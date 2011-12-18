حفاریهای آبفا مردم نصیرشهر را با چالش جدی مواجه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، طی سالهای گذشته یکی از مشکلاتی که اکثر شهروندان در نقاط مختلف کشور با آن مواجه بودند و مشکلات متعددی را برای آنان ایجاد کرده، حفاریهای غیر اصولی و مستمر ادارات خدمات رسان و عدم ترمیم آن در اسرع وقت بوده است.

بروز مشکلات این چنینی در مدیریت شهرها باعث شد موضوع مدیریت واحد شهری در کشور مطرح شوند هرچند که این امر در شهرها محقق نشد تا مشکلات به حداقل زمان خود برسد.

یکی از شهروندان نصیر شهر در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه به دلیل فرسودگی لوله های آب و دیگر عملیات لوله گذاری وسط کوچه و خیابان را می کنند و پس از اتمام کار آنرا به حال خود می گذارند.

محمد برجی فلاح اظهار داشت: مگر این شهر متولی امر ندارد که آبفا هر کجا را که بخواهد می کند و سپس ترمیم آن را به حال خود رها می کند.

یک خانم خانه دارد که جلو درب منزل وی بنا به گفته وی چهار ماه به حال خود رها شده، گفت: حدود چهار ماه پیش بود که اداره آبفا به منظور شکستگی لوله آن محل را گود برداری کرد که برای ترمیم آن به ما وعده سه روزه را داده بودند که ترمیم می شود اما چهار ماه گذشت و خبری نشد.

تعداد دیگری از شهروندان نیز همین موضوع را تاکید و نسبت به ترمیم نوار حفاری سطح شهر به شدت گلایه می کردند و خواستار رسیدگی به این امر شدند.

سخنگوی شورای اسلامی نصیرشهر نیز با تاکید اظهارات شهروندان گفت: اداره آبفا بر اساس قراردادی که با شهرداری این منطقه منعقد کرده به آن عمل نکرده که امروز بسیاری از آثار حفاری سطح شهر باقی مانده است.

علی شعبانی اظهار داشت: مردم برخی از مناطق این شهر در زمان بارندگی به واسطه همین حفاری ها به سختی در محل خود به دلیل گل و لای شدید تردد می کنند و این مشکلات آن هم برای شهروندان فهیم این منطقه برای خادمین آنان در شورای شهر معنایی ندارد.

وی عنوان کرد: در این خصوص شورای اسلامی شهر نیز موضوع را به جد پیگیری می کند تا مردم نصیر شهر ازاین مشکلات خارج شوند.

به گفته وی عدم تعهد آبفا به قرارداد منعقده این مشکلات را برای شهروندان این شهر به وجود آورده است.