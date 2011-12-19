دارندگان اسلحه غیرمجاز شش ماه وقت برای تحویل دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر الفت در همایش شورای ساماندهی عشایر استان خوزستان اظهار کرد: در قانون جدیدی که برای سلاح و مهمات وضع شده برای افرادی که سلاح شکاری دارند یک مهلت شش ماهه تعیین شده که سلاح شکاری خود را تحویل نیروهای قضایی دهند و در مدت سه ماه مجوز سلاح را دریافت کنند.

وی در رابطه با سلاح جنگی نیز عنوان کرد: داشتن سلاح جنگی، غیر قانونی است و این افرد باید سلاح خود را در مدت مقرر شش ماهه تحویل دهند.



وی با تاکید بر اینکه این افراد به هیچ وجه مورد تعقیب قرار نمی گیرند، گفت: اشخاصی که سلاح خود را اعم از شکاری یا جنگی تحویل می دهند این اطمینان خاطر را داشته باشند که به هیچ وجه مورد تعقیب قرار نمی گیرند.



الفت تصریح کرد: در هر نظام اجتماعی برای قدرت، یک منشا معرفی می شود و منشا نظام عشیره ای عقلانیت بزرگ قبیله است.



وی افزود: شورای ساماندهی عشایر براساس همین عقلانیت شیوخ، راه اندازی شده است.



رئیس دادگستری خوزستان با تاکید بر اینکه دیگر نباید مشکلات عشایر به دادگاه ها کشیده شود، اظهار کرد: با تشکیل این ستاد، شیوخ قبیله باید اختلافات را در بین خود حل کنند و اجازه ندهند که اختلافات به دادگاه کشیده شود.



همچنین در این مراسم ناصر زائری معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان هدف از تشکیل شورای ساماندهی عشایر را رفع مشکلات عشایر دانست و اظهار کرد: تشکیل این شورا به منظور پیشگیری از حوادث، بررسی و رفع مشکلات عشیره است که آئین نامه و دستورالعمل این شورا تدوین و به زودی اجرا خواهد شد.



وی نقش عشایر را در پیشگیری از حوادث موثر دانست و بیان کرد: عشایر همیشه نقش فعال و موثری در بین افراد جامعه دارند، باید از آنها حمایت شود تا بتوان از آسیبهایی که جامعه را تهدید می کند جلوگیری شود.