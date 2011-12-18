انتشار کتاب "اخلاق پژوهش؛مبانی و مسائل" در هفته پژوهش

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب 600 صفحه ای در واقع مجموعه 9 مقاله مفصل از 10 نویسنده در حوزه های مختلف مرتبط با پژوهش است. "در آمدی بر اخلاق پژوهش" نوشته سید حمید اسلامی اردکانی ، "درآمدی بر اخلاق پژوهش در فضای مجازی " نوشته علیرضا ثقه الاسلامی "اخلاق در پژوهش های پزشکی" نوشته شهرام احمدی نسب، "بیانیه ملی درباره همل اخلاقی در پژوهش انسانی"نوشته زهره سادات ناجی و پیمان سلامتی، "مستندات نقلی اخلاق پژوهش" نوشته غلامحسین اصغر زاده، "اخلاق پژوهش و نظریه های اخلاقی" نوشته زهرا خزاعی، " ابعاد اخلاق پژوهشی علمی" نوشته امیر دیوانی، " دنیای جدید اخلاق پژوهش "نوشته حمید بخشنده آبکنار و "پیش نویس ضوابط بنیادی اخلاق پژوهش "نوشته سید حسن اسلامی عناوین مقالات منتشر شده در این کتاب هستند.

محسن جوادی در بخشی دیگری از مقدمه کتاب، با یادآوری لزوم پایبندی پژوهشگر به اخلاق از مراحل اولیه می نویسد:"خطای اخلاقی در روند پژوهش متصور است و ممکن است جرئی از فرایند یک پژوهش از لحاض اخلاقی خطا باشد. پرسش مهم این است که آیا غرض پژوهش که حل مسئله نظری یا علمی است در صورت ارتکاب خطای اخلاقی در جزئی از فرایند پژوهش،قابل تحصیل نیست؟"

وی ضمن کوشش برای پاسخ به این سوال که چه ارتباطی بین خطای اخلاقی و ناکامی در حل مسئله و یافتن حقیقت در یک فعالیت پژوهشی وجود دارد،بر این مسئله تاکید می کند که:"تردیدی نیست که گاهی خطاهای اخلاقی ما را از کشف حقیقت های بنیادی و یا مجهول های نظری باز می دارند،اما داستان پای بندی به اخلاق در فرایند پژوهش بیش از آنکه ارزش روشی داشته باشد و به کار تأمین و تضمین حقیقت یابی آدمیان و یا تدبیر مناسب برای رسیدن هدف آن ها بیاید،با عمق روح و روان آدمی (در اخلاق فضیلت) و با سود و منفعت آدمی ( در اخلاق سود گرایی) و با ساختار و ماهیت سرشت عقلانی آدمی ( در اخلاق کانتی) ربط و نسبت دارد."

مؤلف و نویسندگان این کتاب ضمن تاکید بر اهمیت اخلاق پژوهش و اشاره به ابعاد مختلف آن،اظهار امیدواری می کنند این کتاب بتواند تمایل دانشوران جوان را به مطالعات اخلاق کاربردی و اخلاق پژوهش برانگیزد.