طراحان قانع نشوند، استیضاح وزیر نیرو کلید می خورد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در نوبت عصر جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی عبدالحسین دهدشتی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اعلام تذکری از عملکرد وزارت نیرو انتقاد کرده و خواستار اعلام وصول طرح استیضاح وزیر نیرو شد.

وی اظهار داشت: وزیر نیرو اگر شجاعت دارد مطالبات خود را از وزارتخانه های دیگر وصول کند در غیر این صورت باید از مردم معذرت خواهی کرده و از مسئولیت کناره گیری کند.

دهدشتی خطاب به وزیر نیرو گفت: اگر توانایی مدیریت ندارید آبرومندانه از وزارت نیرو بروید.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه فردای طراحان استیضاح وزیر نیرو با لاریجانی گفت: واقعا چگونه انتظار دارید که ما در جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی با وزیر نیرو شرکت کنیم. حضور ما در جلسه حتی اگر وزیر نیرو تعهدی بدهد هم فایده ای ندارد چون تعهدات ایشان ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه امروز عصر مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت با بیان اینکه خواهش می کنم در جلسه شرکت کنید، گفت: اگر فرآیند قانونی طی شود و طراحان استیضاح مجاب نشوند هیئت رئیسه به وظیفه قانونی خود عمل می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه صبح طراحان اسیتضاح وزیر نیرو با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه دارند.

استیضاح وزیر نیرو مدتها است که روی میز هیئت رئیسه قرار دارد اما اعلام وصول نمی شود.هیئت رئیسه معتقد است در پایان مجلس هشتم جامعه ظرفیت پذیرش استیضاح جدیدی را ندارد.

رای اعتماد مجدد نمایندگان به وزیر اقتصاد در جلسه استیضاح علیرغم مستندات موجود مبنی بر تخلف وزیر در فساد اقتصادی از عللی است که بسیاری معتقدند استیضاح وزیر نیرو نیز در مجلس به تصویب نمی رسد.