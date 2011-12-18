استاندار گلستان خواهان تسریع در اجرای مصوبات دولت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت گذشته در نشست با دست اندرکاران پتروشیمی گلستان گفت: به زودی یکی از افراد مجرب و مدیران باسابقه اجرایی استان به عنوان مشاور و نماینده تام الاختیار استاندار در پیگیری امور پتروشیمی گلستان معرفی خواهد شد.

در این جلسه که با حضور معاون برنامه ریزی ، مدیرکل امور اقتصادی استانداری ، مدیرعامل شرکت پتروشیمی ، مدیر امور شعب بانک ملی، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان و... برگزار شد، هریک از اعضاء گزارشی از اقدامات خود ارائه دادند.



به گزارش مهر، پتروشیمی گلستان در صورت بهره برداری، سالانه یک میلیون تن کود اوره و 670 هزار تن آمونیاک تولید خواهد کرد که 650 هزار تن از آمونیاک تولیدی در داخل مجتمع به مصرف می رسد و 350 هزار تن آن نیز به خارج صادر می شود.



همچنین براساس برنامه و در صورت تکمیل این طرح بزرگ، گلستان از رتبه 25 پیشرفت صنعت در کشور به 10 استان برتر کشور ارتقا می یابد و راه‌اندازی این مجتمع ضمن تولید کود اوره برای کشاورزی، تاثیرات مهمی در امر اشتغالزایی و نیز کاهش محرومیتها در استان خواهد داشت.



شرکت پتروشیمی گلستان در تاریخ 22 فروردین 86 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان گرگان با هدف تولید سالانه 677 هزار تن آمونیاک و یک میلیون و 73 هزار تن اوره با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی پتروشیمی به ثبت رسید.



همچنین در تاریخ 23 آبان 86 قرارداد EPCC آن با شرکت مهندسی ایرانی همپا بسته شد که به دلیل وجود برخی مشکلات مالی، قرارداد به طور رسمی موثر نشد و به منظور جلوگیری از توقف فعالیتهای ساختمانی، ‌قرارداد زودهنگام در تاریخ 28 آذر 86 با شرکت مهندسی همپا بسته شد.



لیسانس واحد اوره در تاریخ 20 بهمن 86 از شرکت استامی کربن هلند و لیسانس واحد آمونیاک در تاریخ 18 اسفند 86 از شرکت کازاله سوئیس خریداری شد.