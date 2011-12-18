سعید سهیلی ضمن تأکید بر رسیدن فیلمش به جشنواره سیام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این فیلم هم اکنون توسط ناصر چشمآذر در مرحله ساخت موسیقی قرار دارد و قطعا در تاریخ تعین شده نسخهای از "گشت راشاد" را به جشنواره فجر ارائه میکنیم.
وی درباره تاریخ تعین شده برای ارائه آثار از طریق دبیرخانه جشنواره، افزود: با توجه به شرایط تولید سینمای ایران باید تاریخ مهلت نهایی ارسال آثار زودتر اعلام میشد تا فیلمسازان با توجه به این زمان کار تولید را انجام دهند. با توجه به این مضوع باید تاریخ را تمدید کنند تا همه فرصت مناسب را داشته باشند. بعید میدانم در این تاریخ ما فیلمهای زیادی آماده نمایش باشند.
حمید فرخ نژاد، پولاد کیمیایی، ساعد سهیلی، نیوشا ضیغمی، سحر قریشی، میر طاهر مظلومی و جمشید هاشم پور بازیگران اصلی این فیلم هستند. "گشت ارشاد" داستان سه جوان جنوب شهری است که برای بدست آوردن پول دست به کار خطرناکی میزنند. سهیلی خود تهیهکنندگی فیلمش را بر عهده دارد.
فیلمنامه "گشت ارشاد" را که داستانی اجتماعی دارد، سعید سهیلی نوشته است. او علاوه بر کارگردانی، تهیهکنندگی این فیلم را هم برعهده دارد. عوامل تولید این فیلم عبارتند از مدیرفیلمبرداری: تورج منصوری، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، صدابردار: آرش برومند، مشاور پروژه: بهروز شعیبی، دستیار اول کارگردان: علی مردانه و مدیر تولید: رضا نوروزی.
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