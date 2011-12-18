شهرداری – داماش، نبردی برای تک رقمی شدن!/ تبریزی ها باخت نمی خواهند

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده نیم فصل اول یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور بعد از ظهر دوشنبه با انجام چهار دیدار باقی مانده از هفته هفدهم بسته می شود که بر اساس برنامه در یکی از بازی های مهم این هفته، تیم شهرداری در تبریز پذیرای تیم داماش گیلان خواهد بود.

شهرداری تبریز که 16 هفته پر فراز و نشیب را سپری کرده و دو دیدار قبلی اش را به استقلال و فجرسپاسی باخته است، برای آخرین بار در نیم فصل اول بایستی در دیداری خانگی از یکی از رقبایش در جدول پذیرایی کند که سه امتیاز آن می تواند برای تبریزی ها مهم و با ارزش تلقی شود.

ارزش سه امتیاز مصاف بعدازظهر ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز از آنجایی است که تیم شهرداری 19 امتیازی، به فاصله همین سه امتیاز با تیم داماش، چهار پله پایین تر از حریف رده نهمی خود قرار دارد و بر این اساس تیم تبریزی در صورت پیروزی با بیش از یک گل اختلاف، می تواند بالاتر از حریف گیلانی خود در جدول قرار گرفته و به احتمال زیاد با ایستادن در پله ای تک رقمی دور رفت را به پایان برساند.

از سویی و با مشخص شدن تکلیف تیمهای بالای جدولی، چهار دیدار باقی مانده هفته هفدهم اغلب مصاف بین تیمهای کمربند میانی جدول است و همانگونه که شهرداری فرصت رسیدن به نیمه بالایی جدول را پیش رو دارد، تیم های شاهین بوشهر و فولاد خوزستان نیز می توانند در صورت برتری برابر راه آهن و پرسپولیس، به نیمه بالایی جدول برسند.

این در حالیست که تیمهای پرسپولیس و داماش در صورت شکست برابر حریفان خود از نیمه بالایی جدول به نیمه پایینی سقوط خواهند کرد.

اما دیدار با داماش، به احتمال زیاد و آنگونه که از گوشه و کنار شنیده می شود، آخرین فرصت برای میودراگ یشیچ است که تکلیف و آینده کاری اش در تبریز را مشخص کند.

یشیچ که در فصل جاری هرگز نتوانسته در مجموع بازیهای خانگی نتایج مقبولی بگیرد، آخرین فرصت را پیش روی خود دارد تا توانایی های فنی اش را نشان داده و با برتری تیمش برابر داماش، احتمال ماندش در شهرداری را بیشتر کند.

به نوعی می توان گفت که در صورت نتیجه نگرفتن تیم شهرداری در بازی با داماش، خود یشیچ را باید مقصر رفتنش از تبریز دانست و در این شرایط، این مربی نباید هیچ گله ای از مسئولان باشگاه داشته باشد.

اما در آستانه دیدار با تیم داماش، میرمعصوم سهرابی مدیرعامل جوان باشگاه شهرداری تبریز طی اقدامی حرفه ای و در مصاحبه با خبرگزاری مهر حرفهایی به زبان آورد که نه تنها مانع حاشیه سازی برخی رسانه ها شد، بلکه بار مثبت روحی تیمش را نیز افزایش داد.

وی در سخنان خود به احتمال ابقای یشیچ در راس کادر فنی تیم شهرداری تبریز اشاره کرد تا در آستانه دیداری حساس روحیه بازیکنان و کادر فنی این تیم دچار خدشه نشده و تیمش با فراغت و بدون حاشیه به مصاف داماش برود.

هر چند که شاید این احتمال ضعیف باشد که سرمربی شهرداری نیم فصل دوم را هم در تبریز بماند اما در این مقطع مدیرعامل این باشگاه سعی می کند تا تمرکز تیمش فقط معطوف به بازی با داماش باشد.

با نگاهی به نتایج بازی های خانگی تیم شهرداری، می توان به این نتیجه رسید که این تیم نتوانسته به غیر از یک بازی، در سایر دیدارهایش از امتیاز میزبانی استفاده کند اما نکته جالب توجه این است که تیم یشیچ در همان یک باری هم که سه امتیاز کامل دیدار در تبریز را به جیب زده، در هفته دهم و مصاف با تیمی از شمال کشور به نام ملوان بوده است.

شهرداری در هفت دیدار دیگر خانگی اش نیز پنج تساوی کسب کرده و دو بار باخته که این دو شکست تیم تبریزی برابر تیمهای سپاهان و استقلال بوده است.

در سوی مقابل اما، داماش گیلان تیمی است که آماری خوب در بازی های بیرون از خانه خود ثبت کرده و از هفته هفتم تا به حال هرگز در خانه حریفان نباخته است.

داماشی ها اگرچه سه شکست بیرون از خانه در پرونده دارند، اما آنها پس از باخت برابر استقلال، سایپا و سپاهان که به ترتیب در هفته های دوم، پنجم و هفتم رقم خورده، هرگز شکست دیگری را در خانه حریفان تجربه نکرده اند و طی آن یک تساوی و چهار برد به دست آورده اند که می تواند آماری خوب و ارزشمند برای تیم ابراهیم قاسم پور تلقی شود.

با این اوصاف، تیم داماش با سه برد متوالی خارج از خانه به تبریز آمده و خیلی دوست دارد تا رکورد نباختن متوالی در خانه حریفان را به عدد پنج افزایش دهد.

نکته قابل اشاره در خصوص این دیدار، نتایج تیمهای تبریزی برابر تیمهایی از شمال کشور در لیگ برتر است که بر اساس آن، در فصل جاری هرگز تیمی از تبریز به تیمهای شمالی نباخته است.

در هفته چهارم، تیم تراکتورسازی موفق شد در رشت از سد تیم داماش بگذرد و در هفته دهم نیز شهرداری در تبریز ملوان را دست خالی روانه انزلی کرد.

دو روز قبل هم تیم تراکتورسازی با یک امتیاز مصاف با ملوان به تبریز بازگشت تا اکنون نوبت به امتیازگیری تیم شهرداری برابر داماش برسد.

تا قبل از مصاف دو تیم، شهرداری تبریز با 19 امتیاز در رده دوازدهم و داماش گیلان با 22 امتیاز در جایگاه نهم ایستاده اند

دیدار تیمهای شهرداری تبریز و داماش گیلان از چارچوب بازی های هفته هفدهم و پایانی نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، از ساعت 15 روز دوشنبه 28 آذر در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.

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محمود نصیرپور