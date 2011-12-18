طرح مدیریت تلفیقی آفات در 20 هکتار از گلخانه های البرز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح مدیریت تلفیقی آفات"IPM" در 20هکتار از گلخانه های استان البرز آغاز شده و اقدامات لازم در این زمینه انجام می شود.

اجرای طرح مدیریت تلفیقی آفات "IPM" با همکاری بخشهای ذیربط از جمله مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان البرز انجام شد.

عملیات اجرایی طرح ملی کنترل بیولوژیک با حضور مسئولان کشوری و استانی در20 هکتار از گلخانه های استان البرز آغاز شد.

برنامه مدیریت جامع آفات و بیماریها در قالب طرح مدیریت تلفیقی آفات"IPM" به زودی درمزارع، باغات و گلخانه ها نیز اجراخواهد شد.

برای اولین بار در سطح استان البرز، فرآیند تولید و نظارت برتولید محصول سالم در گلخانه های استان با همکاری بهره برداران بخش در سال1390شروع شد.

با توجه به اعمال کنترلهای لازم، درصد سن زدگی در محصول گندم از 13 درصد سال 1389 به 4.1 درصد در سال1390 تقلیل یافته است.