شیرازیها یلدا را تا صبح بیدارند/ رسم ماندگار تفال بر دیوان حافظ

به گزارش خبرنگار مهر، شب یلدا از دیرباز مورد توجه مردم ایران زمین قرار داشته و هر ساله توسط آنان به همراه آیینهای ویژه این شب اجرا می شده است.

واژه یلدا یک واژه سریانی است که مفهوم میلاد را در بر می گیرد. شب یلدا در میان ایرانیان با باورها و اعتقاداتی همراه بوده است.

در این رهگذر ایرانیان در قدیم، به حضور قارون(ثروتمند افسانه ای) در این شب اشاره می کردند.

بنا بر این باور، چنین اعتقادی در میان مردم رایج بوده که در شب یلدا قارون (ثروتمند افسانه ای) در جامه کهنه هیزم شکنان به در خانه ها می آید و به مردم هیزم می دهد و این هیزم در صبح روز بعد از یلدا به شمش زر تبدیل می شود.

بر اساس این باور مردم در شب یلدا تا صبح در انتظار هیزم شکن بیدار می ماندند.

یک فارس پژوه در گفتگو با مهر بیان کرد: سر فصلها در ایران باستان 45 روزه بوده و کشاورزان در چند روز آخر هر فصل بیکار می ماندند که در این ایام اغلب به جشن و شادی می پرداختند، این ایام پنج روزه جشن و شادی به مرور زمان از بین رفت و تنها یک روز از آن باقی ماند.

شب یلدا به مانند سایر جشنها مثل تیرگان، مهرگان، جشن سده و نوروز در میان ایرانیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از دیر باز مراسم مربوط به آن در تمامی مناطق به شیوه ای خاص و سنتی اجرا میشود.

جمشید صداقت کیش اظهار کرد: در شب یلدا که طولانی ترین شب در سال بوده مردم برای از بین بردن تاریکی 14ساعته شب به دور هم جمع شده و اتاق را با فتیله ویا هیزم روشن می کردند.

وی ادامه داد: در باور ایرانیان باستان یلدا از حرمت ویژه ای برخوردار بوده به گونه ای که همزمان با فرا رسیدن آن تمام وسائل خانه و رخت خوابها مورد شستشو قرار می گرفتند.

این فارس پژوه بیان کرد: علاوه بر آیینهای کلی شب یلدا که از دیرباز در میان همگان مرسوم بوده مانند دید و بازدیدهای معمول، آتش بازی و ... مراسمهایی نیز در این شب اجرا می شود که در هر استان از کشور به گونه ای خاص اجرا می شود.

صداقت کیش اظهار کرد: برای برگزاری شب یلدا میوه ها، غذاها، تنقلات و حتی ترشیها و مرباجات خاصی در نظر گرفته می شده که آثار آن را در استانهای مختلف می توان مشاهده کرد.

وی ادامه داد: از میوه های مشهور در شب یلدا می توان به انگور، انار، هندوانه و تنقلات مانند آجیل اشاره کرد که در گذشته برای نگاه داری آنها تا شب یلدا تلاش زیادی صورت می گرفته که از جمله آن می توان به نگهداری هندوانه در تور آویزان از سقف، نگهداری انگور در کیسه هایی در زیربرگهای درخت مو اشاره کرد.

این فارس پژوه بیان کرد: از دیگر آیینهای مربوط به این شب می توان از تفال به دیوان حافظ و برگزاری مراسم نمایشی در شهرهای مختلف یاد کرد.

صداقت کیش گفت: برخی ار باورهای موجود در ایرانیان برای اجرای شب یلدا ممکن است از نظر علمی پیش زمینه نداشته باشد مانند خوردن برخی خوراکیها که انسان را در طول زمستان از نیش زنبور مصون می دارد و با اینکه باعث می شود سرما کمتر به بدن انسان برسد.

وی با اشاره به مراسم مرسوم شب یلدا دراستان فارس، اظهار کرد: ازجمله مراسمی که در شب یلدا در استان فارس برگزار می شده می توان به کادو دادن پدرو مادر عروس به تازه داماد اشاره کرد که حتی بسته به وضع مالی خانواده ها این مراسم به صورت طبق کشان نیز صورت می گرفته است.