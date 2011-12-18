مدت ارسال آثار به جشنواره "جوانه" تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به استقبال گسترده علاقمندان به شرکت در جشنواره بزرگ جوانه مدت زمان ارسال آثار تا انتهای آذر تمدید شد.

- برای همه شرکت‌کنندگان در جشنواره از طرف سایت رادیو جوان کد رهگیری ارسال می‌شود. کد تنها از طریق پست الکترونیک ارسال خواهد شد. لذا شرکت کنندگان با بررسی پست الکترونیکی خود چنانچه تا پایان 30 آذر کد رهگیری دریافت نکردند با شبکه جوان تماس بگیرند.

همچنین شرکت کنندگان اخبار جشنواره را تنها از طریق سایت پیگیر باشند، چرا که خبرهای جشنواره نه از طریق پیامک و نه از طریق تلفن و... ارسال نمی‌شود.

- محمود فرشچیان هنرمند برجسته هنر نگارگری ایران و خالق آثار ارزشمندی چون ظهر عاشورا در برنامه ای که در رادیو جوان برای دعوت جوانان به جشنواره جوانه داشت گفت: تابلوی بسیار ارزشمندی بود که از من خواسته شد آن را با قیمت بسیار بالایی بفروشم، ولی من از این کار صرف نظر کردم و تابلو را به آستان قدس رضوی تقدیم کردم.

وی افزود: از این اتفاقات زیاد برای من پیش آمده است، ولی من ترجیح دادم که این تابلو را به آستان مقدس رضوی تقدیم کنم. تصور می کنم اینگونه بهتر است.

فرشچیان ضمن تشویق جوانان به حضور در جشنواره جوانه از آنان خواست با تلاش روز افزون سعی کنند در همه مراحل زندگی شان رتبه اول را داشته باشند.

وی برگزاری این نوع جشنواره‌ها را بسیار موثر عنوان کرد و افزود: امیدوارم جوانان به این جشنواره بیایند و در شرکت کنند.