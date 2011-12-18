کشتی گیران واقعی استان کرمانشاه در حاشیه هستند

داریوش حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خطه غرب کشور، خصوصا کرمانشاه از نظر پتانسیل های بدنی دارای ویژگی هایی هستند که در صورت داشتن برنامه های منسجم و تخصصی، می توان ورزشکاران بسیار خوبی در حد تیم های ملی در این مناطق و استانها تحویل جامعه ورزشی کشور داد.

این پیشکسوت گشتی کرمانشاه تاکید کرد: استان کرمانشاه از دیرباز در بحث کشتی و ورزشهای پهلوانی در سطح کشور سرآمد بوده است و دیر زمانی شاهد بوده ایم که بیشتر اعضای تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران را همین جوانان و نوجوانان کرمانشاه تشکیل می دادند.

حدادی با اشاره به اینکه کرمانشاه در حال حاضر از نظر کشتی دچار نوساناتی شده است، تصریح کرد: متاسفانه ورزش کشتی در کرمانشاه همانند برخی دیگر از رشته های ورزشی به حاشیه کشیده شده است و ورزشکاران و کشتی گیران واقعی استان در حاشیه قرار گرفته اند.

وی افزود: در زمانهای گذشته که بنده هم افتخار کشتی گرفتن در باشگاههای کرمانشاه را داشته ام، بسیاری از جوانان بدون هیچ گونه حاشیه و یا چشم داشتی وارد عرصه ورزش می شدند و افتخارات بیشماری برای شهرمان به دست می آوردند، ولی امروز قضیه برعکس شده است.

این پیشکسوت کشتی با اشاره به خدمات ارزنده برادران محبی به ورزش کشتی استان و کشور، گفت: هیچ کسی منکر تلاش و خدمات ارزنده برادران محبی در عرصه کشتی استان و تیم ملی نیستند، ولی چرا از تجربه های ارزنده این برادران بیشتر این اینها در کشتی استفاده نمی کنیم.

حدادی افزود: در حاشیه شهر کرمانشاه استعدادهای نهفته بسیاری وجود دارند که باید هرچه سریعتر این افراد سازماندهی شوند و آنها را وارد عرصه های ورزشی کنیم.

وی با انتقاد از سیر نزولی کشتی در کرمانشاه از نظر کیفی، تاکید کرد: کرمانشاه نسبت به سالهای گذشته از نظر کمیت و امکانات کشتی و حتی تعداد کشتی گیران، رشد خوبی داشته است، ولی کیفیت کشتی گیران استان تنزل، محسوسی داشته است و کشتی کرمانشاه همانند رشته هایی مثل والیبال، سیر نزولی داشته است و استعدادهای این شهر در حال کوچ کردن به تیم های دیگر استانها هستند.

این پیشکسوت کشتی استان کرمانشاه در پایان گفت: از همه مسئولان و دست اندرکاران ورزش، به ویژه رشته کشتی درخواست دارم که برای ورزش کشتی کرمانشاه ، که ورزش اول این استان نیز محسوب می شود، بیشتر از پیش دلسوزی کنند و نگذارند که استعدادهای این شهر و خطه پهلوان پرور، رو به افول بگذارند.

براساس این گزارش، داریوش حدادی طی سالهای متمادی کشتی، موفق به کسب بیش از 9 قهرمانی در سطح وزارتخانه های کشور شده است و در حال حاضر به عنوان مدیرعامل تعاونی مسکن جهاد نصر کرمانشاه مشغول کار است.