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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۱

نشست "چیستی و جایگاه ارزش در فلسفه اخلاق" برگزار می‌شود

نشست "چیستی و جایگاه ارزش در فلسفه اخلاق" برگزار می‌شود

نشست "چیستی و جایگاه ارزش در فلسفه اخلاق" با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسن معلمی روز سه شنبه 29 آذرماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست هشتمین جلسه از مجموعه نشستهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین حسن معلمی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است و در این نشست موضوع چیستی و جایگاه ارزش در فلسفه اخلاق در یک مقایسه تطبیقی با مبانی اقتصاد متعارف را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این نشست از سوی گروه مطالعات توسعه اسلامی موسسه تحقیقات و توسعه اقتصادی دانشگاه تهران برگزار می شود.
 
این نشست ساعت 15 روز سه شنبه 29 آذرماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی، تقاطع جلال آل احمد برگزار می‌شود. حضور در این نشستها برای عموم آزاد است.
کد مطلب 1486870

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