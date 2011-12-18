آذربایجان شرقی به استقبال گردشگران نوروزی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی اظهار داشت: در راستای بهسازی زیرساخت های گردشگری و اماکن اقامتی استان برای جذب گردشگر بیشتر به ویژه در ایام نوروز و بعد از آن، عملیات بازسازی هتل های "ایران" و "پارک" شهر تبریز به پایان رسیده است.

وی افزود: با رفع ایرادهای موجود و اتمام بازسازی، این دو هتل همزمان با بسیاری از پروژه های تکمیل شده زیر ساخت گردشگری دیگر استان در دهه مبارک فجر امسال آماده بهره برداری می شوند.

محمدی با اشاره به عملیات بازسازی انجام یافته در هتل ایران گفت: 30 باب اتاق با سرویس کامل به این هتل اضافه شده و سرویس های کامل در کلیه اتاق ها شامل حمام، توالت و روشوئی ایجاد شده است.

تراب محمدی اضافه کرد: همچنین کلیه اتاقها با وسایل جدید شامل کف پوش، تخت، تشک، تلویزیون، یخچال، میز، آیینه، کاغذدیواری، سیستم برق رسانی، کمد و گنجه، پرده ها و دربها تجهیز شده و کلیه شوفاژها تعویض شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یادآور شد: در هتل پارک نیز کلیه اتاق ها، لابی، پذیرش و رستوران و موتورخانه مرمت و بازسازی شده و در تمام اتاق ها سرویس کامل شامل حمام، توالت و روشوئی ایجاد شده است.

محمدی بیان کرد: همه اتاقها در هتل پارک نیز مانند هتل ایران با وسایل جدید تجهیز شده و چهار سوئیت کامل با تجهیزات ایجاد شده است.

وی افزود: توسعه و ایجاد رستوران، لابی، صبحانه خوری و پذیرش، محوطه سازی، بهسازی نمای ثبت شده هتل و استخدام نیروی انسانی جدید و جوان از دیگر اقدامات انجام گرفته در هتل پارک به شمار می رود.

محمدی با اشاره به افزایش پنج درصدی تعداد مسافران اقامت کننده در آذربایجان شرقی در تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال گفت: با برنامه های معرفی کننده خوبی که امسال در شهرستان های استان و همچنین هفته فرهنگی آذربایجان شرقی در تهران انجام گرفت، سال آینده شاهد افزایش بیش از پیش گردشگران ورودی به استان خواهیم بود.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر استان تاکید کرد: جذب گردشگر به منطقه و همچنین حفظ آمار مسافران ورودی به استان پیش از هر چیز نیازمند تامین زیرساخت های اولیه برای این مقوله است و در این راستا سازمان میراث فرهنگی با همکاری بخش خصوصی اقدامات موثری انجام داده است.

وی اضافه کرد: بر اساس برآیند آمارها، هتل ها پس از مهمانپذیرها و کمپ های گردشگری بیشترین میزان اقامت را در آذربایجان شرقی به خود اختصاص می دهند که این امر لزوم رسیدگی هر چه بیشتر به آنها را ضروری می کند.