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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

قدیمی ترین ترجمه قرآن به زبان چینی کشف شد

قدیمی ترین ترجمه قرآن به زبان چینی کشف شد

محققان فرهنگ اسلامی در استان گانسو در شمال غربی چین اعلام کردند که قدیمی‌ترین نسخه قرآن خطی را که به زبان چینی ترجمه شده را کشف کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، پیش از این محققان اعتقادداشتند که قدیمی ترین نسخه قرآن که به زبان چینی ترجمه شده متعلق به سال 1927 در پکن است.

نسخه خطی جدید کشف شده از قرآن درمیان آرشیوهای قدیمی بوده که از سوی محققان مرکز فرهنگ اسلامی دانشگاه لانژو چین کشف شده است. آنها اعتقاد دارند که این نسخه خطی از سوی "شا ژانوگ" و "ما فولو" دو روحانی برجسته و خوشنویس عربی ترجمه شده است.

دینگ شیرن رئیس موسسه فرهنگ اسلامی دانشگاه لانژو اظهار داشت که "شا" و "ما" ترجمه این قرآن را در سال 1909 آغاز کرده و کار خود را در سال 1912 به اتمام رساندند. پس از آن سه نسخه دیگر نیز از این قرآن منتشر شد که به طور گسترده در لانژو مورد استفاده قرار می گرفت.

وی یادآور شد: دو نسخه چینی دیگر نیز از قرآن در استان گانشو چین در قرن بیستم تکمیل شده است و پژوهشگران این موسسه درحال مطالعه روی هر سه نسخه هستند.

دینگ شیرن گفت: کارشناسان اظهار می دارند که اسلام در سلسله تانگ (618-907) وارد چین شده است، اما نخستین علمای مسلمان چین قرآن از ترس اشتباه در تفسیر، اقدام به ترجمه قرآن نکرده بودند.
 

کد مطلب 1486876

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