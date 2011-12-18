نظام اسلامی با انبوهی از مسائل سیاسی روبرو است/ فقها باید پاسخگو باشند

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی به همایش "فقه سیاسی؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها" که قبل از ظهر یکشنبه در پردیس قم دانشگاه تهران و به مناسبت بزرگداشت مقام علمی آیت الله عمید زنجانی برگزار شد، آمده است: حقیقت این است که فقهای پیشین ما با همه سرمایه‌های بزرگ علمی و دقت نظرها که داشتند به سرعت از کنار این موضوع مهم یعنی فقه سیاسی اسلام گذشته و به بحث‌های کلی در کتاب الجهاد و امر به معروف و کتاب القضاء و بعضی دیگر از کتب فقهی قناعت کرده‌اند.



دلیل آن هم روشن است زیرا حکومت اسلامی غالبا در دست خلفای خودکامه و سلاطین جبار و حداقل حاکمان بی توجه نسبت به مسائل اسلامی بوده است اما بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور ما با انبوهی از مسائل سیاسی روبرو شدیم که می‌بایست فقه و فقها پاسخگوی آن باشند به گونه‌ای که نه خلایی به وجود آید نه مجبور شویم قوانین بیگانگان را به رعایت بگیریم و نه زبان مخالفان و بدخواهان گشوده شود که اسلام نمی‌تواند در عصر ما حکومت را اداره کند.



در بخش دیگری از این پیام آمده است: این اهداف سه گانه ما را بر آن داشت که با استفاده از منابع اصیل فقه اسلامی به حل مشکلات حکومت اسلامی بپردازیم و خوشبختانه در تهیه و تنظیم قانون اساسی به گونه‌ای کارآمد مبتنی بر مبانی اصیل اسلامی و فقه اهلبیت(ع) توفیق چشمگیری بدست آوریم و یک آزمون بزرگ را پشت سر گذاریم.



وی ادامه داده است: لکن هنوز هم هنگامی که از کلیات عبور کرده و وارد جزئیات می‌شویم با علائم استفهام فراوانی مواجه می‌شویم که باید دامن همت به کمر زنیم و از ظرفیت فوق‌العاده‌ای که در فقه اسلامی به ویژه مکتب اهل‌بیت(ع) وجود دارد استفاده کرده به پاسخ به سئوالات آن بپردازیم.



این مفسر قرآن در ادامه این پیام آورده است: البته مشکلات متععدی پیش رو داریم که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت همچون تحول سریع مناسبات سیاسی در جهان، پیچیدگی‌های مسایل مستحدثه و اصرار متحجران بر اموری که کارآیی فقه را کم می‌کند ولی بحمدلله تجریبات نشان داده که می‌توانیم بر همه مشکلات پیروز شویم مشروط بر اینکه تنها به برگزاری یکی دو جلسه علمی اکتفا نشود بلکه این مسیر علمی، پویا و مستمر ادامه یابد.



در بخش پایانی این پیام با قدردانی از مقام علمی آیت الله عمید زنجانی تصریح شده است: در اینجا لازم می‌دانم که یاد آن استاد گرانمایه که آثار ارزشمندی در همین زمینه دارد را گرامی بدارم و شادی روح مرحوم آیت الله عمید زنجانی را که علاوه بر فعالیت‌های علمی دیگری که داشت به این مسئله پرداخت و با استعداد بالا و هوش سرشاری که داشت موفقیت‌های چشمگیری به دست اورد مسئلت نمایم ؛ خداوند او را مشمول عنایات خاص خود گرداند و روح او را با ارواح محمد و آل محمد(ص) محشور گرداند.

