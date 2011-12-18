دستگیری شش سارق و مالخر حرفه ای در ورامین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد صامتی در تشریح این خبر ادامه داد: در پی وقوع چند فقره سرقت کارگاه در منطقه صنعتی خیرآباد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی اظهار داشت: پلیس با انجام کار وسیع اطلاعاتی با توجه به نحوه ورود سارق به محلهای سرقت، نوع اموال سرقتی و زمان انجام سرقتها متوجه شد که سارق با انتخاب کارگاههایی که حداقل تجهیزات ایمنی را داشته اند، اقدام به سرقت کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ورامین افزود: در ادامه کارآگاهان با تحقیقات تخصصی و ایجاد گشتهای نامحسوس در مناطقی که بیشترین میزان سرقت در آن رخ داده بود، به فردی که به طور مشکوکی در حال پرسه زدن در اطراف کارگاهها بود مظنون شده و با تحت نظر گرفتن وی، نامبرده را حین سرقت دستگیر کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از انتقال متهم به پلیس آگاهی، در بازجوییها راز هفت فقره سرقت کارگاه به ارزش 55 میلیون ریال برملا شده ومالخر اموال مسروقه نیز در عملیاتی ضربتی دستگیر شد.

وی درادامه از دستگیری سه سارق نوجوان منازل خبرداد و اظهارداشت: مأموران انتظامی کلانتری 15 باقرآباد حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی خود به سه نوجوان 14 ساله مظنون شدند؛ پلیس بلافاصله پس از اطمینان از نقشه سارقان