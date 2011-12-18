توان شکست داماش را داریم/ دقیق ترین پاس گلم را به "دقیقی" می دهم!

به گزارش خبرنگار مهر، میثم بائو در خصوص بازی فردای تیم شهرداری مقابل داماش گیلان، گفت: این بازی، آخرین مسابقه تیم ما در نیم فصل اول است و برای اینکه بتوانیم جایگاه خوبی در جدول به دست بیاوریم، باید سه امتیاز بازی مهم خانگی با داماش را کسب کنیم.

وی ادامه داد: اگرچه دیدار با داماش برای ما سخت خواهد بود اما تیم ما با توجه به توانایی هایی که دارد، می تواند پیروز این مسابقه لقب بگیرد.

بائو با اشاره به اینکه داماش گیلان، تیمی متحول شده نسبت به ابتدای فصل است، بیان کرد: تیم داماش پس از روی کار آمدن آقای ابراهیم قاسمپور کاملا متحول شده و شخصیت تیمی بالایی پیدا کرده است و نتایج چند هفته اخیر این تیم نیز نشان دهنده خطرناک بودن این حریف تیم شهرداری است.

وی افزود: با این حال به نظرم تیم ما می تواند به لطف خدا و با حمایت هواداران خود در دیدار مهم با داماش سربلند از زمین مسابقه خارج شود.

هافبک سابق تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان اینکه در دیدار با داماش نیز به دنبال تغذیه مهاجمان تیمش خواهد بود، یادآور شد: در این بازی تلاش خواهم کرد تا بار دیگر برای هم بازی هایم موقعیت سازی کرده و پاس گل بدهم اما می خواهم دقیق ترین پاس گلم را به سعید دقیقی گلزن ماهر تیمم بدهم تا او بازهم بتواند پیام آور شادی برای هواداران شهرداری باشد.

بائو در خصوص ارائه پیشنهادهای چند تیم مدعی لیگ برتر به وی، تصریح کرد: من از همه این پیشنهادها خبر دارم اما در حال حاضر تمام تمرکزم روی بازی با داماش و پیروزی تیم شهرداری است و پس از آن، در این رابطه با آقای سهرابی مدیرعامل باشگاه صحبت خواهم کرد.

وی که در ابتدای فصل جاری تیم داماش گیلان را نیز یکی تیمهای خواهان خود می دید، در این ارتباط گفت: داماش با وجود آقای عابدینی تیمی است که خیلی از بازیکنان دوست دارند به این تیم ملحق شوند اما بحث پیشنهاد تیم داماش به من در ابتدای فصل بود و این موضوع دیگر برای من تمام شده است.

بازیکن شماره هشت شهرداری در پایان یادآور شد: همانطور که گفتم، هم اکنون تمام فکر و ذکر من معطوف به تیم شهرداری است و موفقیت این تیم برایم از هر چیز دیگری مهم است و باید بگویم که من به پیراهنی که می پوشم، تعصب خاصی دارم.