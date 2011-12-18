16 زخمی در انفجار "خوست"/ آمار تلفات طالبان از اول سپتامبر تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان از کشته شدن 1067 شبه نظامی و بازداشت هزار و 728 نفر در عملیات نیروهای افغانی و ناتو از اول سپتامبر تاکنون خبر داد.

گفته می شود که در 7 عملیات مشترک ناتو و نیروهای افغانی در 24 ساعت گذشته در کابل، قندوز، قندهار، هلمند و وردک چهار شبه نظامی کشته و 24 فرد دیگر بازداشت شدند.

این اظهارات درحالیست که طالبان که حملات خود را در ماه مه سال جاری علیه نیروهای افغانی و 130 هزار نیروی ناتو آغاز کرده اند، در این باره اظهار نظر نکرده اند.

همچنین مقامات افغانی اعلام کردند بر اثر حمله هوایی ناتو به مواضع طالبان در ولایت قندهار دستکم دو نفر کشته و یک فرد دیگر زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه صبح امروز شنبه بر اثر انفجار یک نارنجک دستی در ولایت خوست در شرق افغانستان دستکم 16 نفر زخمی شده و برای معالجه به بیمارستان منتقل شدند.

رسانه های محلی افغانستان اعلام کردند که این انفجار ساعت 8:45 دقیقه صبح در منطقه ای شلوغ در شهر خوست در 150 کیلومتری جنوب شرق کابل روی داد.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته، اما گفته می شود که طالبان مسئول این انفجار باشند.