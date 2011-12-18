پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه علوم پزشکی قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که قبل از ظهر یک شنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد از از ۱۵ نفر از پژوهشگر و فناور برتراین دانشگاه تقدیر شد.

بر اساس این گزارش در این مراسم ۵ تن از اعضا هیئت علمی، ۵ نفر از اعضا غیر هیئت علمی و ۵ نفر از دانشجویان صاحب آثار بر‌تر پژوهشی تقدیر شدند.

همچنین در این در این مراسم از ۴ سایت و سامانه جدید این دانشگاه رونمایی شد.

سامانه مدیریت امور پژوهشی، سامانه پایش و ارزیابی اعضای هیئت علمی، سامانه همایش و رونمایی از سایت معاونت تحقیقات و فناوری از جمله این سامانه و سایت است.