  1. استانها
  2. قم
۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۷

طی مراسمی/

پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه علوم پزشکی قم تجلیل شدند

پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه علوم پزشکی قم تجلیل شدند

قم - خبرگزاری مهر: در یازدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم از پژوهشگران، فناوران و نوآوران این دانشگاه تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که قبل از ظهر یک شنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد از از ۱۵ نفر از پژوهشگر و فناور برتراین دانشگاه تقدیر شد.

 بر اساس این گزارش در این مراسم ۵ تن از اعضا هیئت علمی، ۵ نفر از اعضا غیر هیئت علمی و ۵ نفر از دانشجویان صاحب آثار بر‌تر پژوهشی تقدیر شدند.
 
همچنین در این  در این مراسم از ۴ سایت و سامانه جدید این دانشگاه رونمایی شد.
 
سامانه مدیریت امور پژوهشی، سامانه پایش و ارزیابی اعضای هیئت علمی، سامانه همایش و رونمایی از سایت معاونت تحقیقات و فناوری از جمله این سامانه و سایت است.
کد مطلب 1486902

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها