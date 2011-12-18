کیفیت آثار پویانمایی جشنواره جام جم قابل قبول است

بهروز حاج حسینی، عضو هئیت انتخاب بخش پویانمایی جشنواره جام جم درباره آثار ارسالی به دبیرخانه این جشنواره گفت: سطح کیفی تولیدات مرکز صبا در سالهای اخیر رشد خوبی داشته است و کیفیت آثار ارسالی به جشنواره جام جم قابل قبول است.
مدیر اطلاعات برنامهریزی مرکز پویانمایی در مورد ملاکهای انتخاب آثار منتخب گفت: فیلمنامه، کارگردانی، تکنیک، گرافیک، حرکت و صدا ار ملاکهای انتخاب این آثار بودند.
وی درباره تاثیر اینگونه جشنوارهها بر روی آثار تولیدی گفت: مسلماً جشنوارههای رقابتی باعت ایجاد انگیزه و ارتقای سطح کیفی تولیدات میشود. این جشنواره هم از این قاعده مستثنی نیست.
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