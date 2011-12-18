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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

حاج حسینی در گفتگو با مهر:

کیفیت آثار پویانمایی جشنواره جام جم قابل قبول است

کیفیت آثار پویانمایی جشنواره جام جم قابل قبول است

یکی از اعضای هیئت انتخاب بخش پویانمایی جشنواره جام جم تاکید کرد کیفیت آثار پویانمایی به این جشنواره قابل قبول است.

بهروز حاج حسینی، عضو هئیت انتخاب بخش پویانمایی جشنواره جام جم درباره آثار ارسالی به دبیرخانه این جشنواره گفت: سطح کیفی تولیدات مرکز صبا در سالهای اخیر رشد خوبی داشته است و کیفیت آثار ارسالی به جشنواره جام جم قابل قبول است.

مدیر اطلاعات برنامه‌ریزی مرکز پویانمایی در مورد ملاک‌های انتخاب آثار منتخب گفت: فیلمنامه، کارگردانی، تکنیک، گرافیک، حرکت و صدا ار ملاک‌های انتخاب این آثار بودند.

وی درباره تاثیر اینگونه جشنواره‌ها بر روی آثار تولیدی گفت: مسلماً جشنواره‌های رقابتی باعت ایجاد انگیزه و ارتقای سطح کیفی تولیدات می‌شود. این جشنواره هم از این قاعده مستثنی نیست.

کد مطلب 1486905

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