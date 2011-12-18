  1. استانها
۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۴

هاشمی نیا:

270 خانه روستایی در شهرستان دالاهو مقاوم سازی شد

دالاهو ـ خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دالاهو گفت: از آغاز سال تاکنون270 خانه روستایی در شهرستان دالاهو مقاوم سازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی هاشمی نیا گفت: در شهرستان دالاهو تا به حال 290 واحد مسکونی ملکی پراکنده در سطح شهر در قالب مسکن مهر ساخته شده است.

فرماندار شهرستان دالاهو تاکید کرد: از آغاز سال تاکنون270 واحد روستایی در این شهرستان مقاوم سازی شده است.

هاشمی نیا افزود: پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن مهر در شهرستان دالاهو در 480 واحدی این شهرستان، بیش از 65 درصد است که از این 480 واحد، اسکلت 420 واحد آن ساخته شده است و عملیات سفت کاری 64 واحد و نازک کاری 48 واحد به اتمام رسیده است.

فرماندار شهرستان دالاهو در پایان گفت: مسئولان و پیمانکاران پروژه های مسکن مهر در این شهرستان در عملیات ساخت پروژه و انجام نماسازی مناسب و دسترسی به خدمات عمومی سرعت عمل داشته باشند تا مایه دلگرمی بیش از پیش مردم برای سکونت در واحدهای مسکن مهر شوند.
 

