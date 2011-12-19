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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۹:۰۶

عضو کمیسیون آموزش مجلس:

سند تحول نظام آموزشی اشتباهات را آسیب شناسی کرد

سند تحول نظام آموزشی اشتباهات را آسیب شناسی کرد

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید نظارت قوی بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش کشور داشته باشد، گفت: تغییرات این سند بیش از آنکه تغییرات شکلی باشد، تغییرات ماهوی است.

سید کاظم موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نظام آموزش و پرورش ما اشتباهاتی داشته است که در سند تحول بنیادین آسیب شناسی شده است و حدود 60 هزار ساعت متخصصین و کارشناسان امر در این رابطه بحث های مختلفی را پیش برده اند.

وی یادآور شد: با اجرای این سند باید نظام تعلیم و تربیت را به معنای واقعی احیا کنیم و علاوه بر تربیت معلمان و استادان زبده، نیازهای ضروری آنها نیز حل شود.

موسوی با اشاره تغییرات نظام آموزشی به 3-3-6 و مباحثی که در این زمینه مطرح است، گفت: تحول در نظام آموزشی کشور باید با تحول و تنوع در آموزش همراه باشد. تنوع در زمان بندی و تنوع در کلاسهای درس می تواند به این تنوع کمک کند.

وی افزود: برای تغییراتی که در نظام آموزشی مد نظر باید برای منابع انسانی هم مصوباتی داشته باشیم تا نظام آموزش و پرورش مکلف به استفاده از منابع انسانی قوی شود و در ساختار خود از نیروهای توانمند استفاده کند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سند تحول در نظام آموزشی کشور تنها به صورت شکلی امکان پذیر نیست و نمی توان آن را تنها در قالب برنامه پنج ساله توسعه اجرایی کرد زیرا اجرای کامل آن به سالها زمان نیاز دارد که خود آن یک چشم انداز آموزشی در کشور ترسیم می کند.

موسوی سند تحول بنیادین آموزش را سندی برشمرد که در راستای تحول آموزشی در کشور و در جهت رشد و ارتقای آموزش و پرورش تهیه شده است.

کد مطلب 1486912

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