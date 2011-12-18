جلسه گروه فقه و حقوق دانشنامه پیامبر اعظم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و ششمین جلسه گروه فقه و حقوق دانشنامه پیامبر اعظم(ص) با هدف غنای محتوای علمی مقالات با حضور اعضای شورای علمی گروه حجت اسلام ابراهیم بهشتی دامغانی، عباس کوثری، سیدجعفر صاقی فدکی، فرج اله میرعرب و دکتر یوسفعلی باقرپور در دفتر دانشنامه برگزار شد.

در این جلسه به بررسی محتوایی مقاله "اسارت" تألیف فرج اله میرعرب در دستور کار قرار گرفت.

اعضاء شورای علمی با طرح نقطه نظرات علمی و بررسی نقاط قوت و ضعف ساختاری و محتوایی طرح مقالات، پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کردند.

در نهایت مقرر شد که اصلاحات مورد نیاز با ارجاع مقاله به مؤلف توسط وی صورت پذیرد.