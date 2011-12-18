اخبار کوتاه ورزشی استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ بدمینتون قهرمانی استان البرز استارت خورد.

پنجمین سال لیگ بدمینتون البرز با حضور شش تیم از سطح استان به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد.

درخشش بانوان تکوانو کار البرزی در مسابقات انتخابی تیم ملی

مسابقات انتخابی تکواندو تیم ملی نوجوانان با حضور 200 بانوی تکواندو کار برگزار شد.

45 تکواندوکار از این استان در این دوره از مسابقات با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان کیمیا جهانی، بهناز عابدی، سولماز عابدی، نگین سالگی، بهاره بیات و پریسا اسدی مدال برنز را کسب کردند.

در این مسابقات همچنین رژین مالکی و محبوبه پور سلیمی مدال طلا را برگردن آویختند.

از استان البرز، مرجان نریمانی، میترا لطفی مسئولیت برگزاری مسابقات، زهرا افتخاری، صنایع پرور، خوانساری و مدیر بزرگ داوری مسابقات و افسانه معین شیرازی مسئولیت کمیته قضایی را برعهده داشتند.



در پایان مسابقات تنیس روی میز، البرز به عنوان هفتمی بسنده کرد

در پایان مسابقات تنیس روی میز پیشکسوتان قهرمانی کشور استان البرز هفتم شد.

این مسابقات با شرکت 19 تیم در بخش تیمی و 92 بازیکن در بخش انفرادی به میزبانی گرگان برگزار شد که تیم البرز در پایان به عنوان هفتمی مسابقات دست یافت.

هادی عرب ملی پوش البرزی سابق کشورمان در ده سنی 40 سال صاحب مدال طلای این دوره از رقابتها شد.



تکواندوکاران برتر نوجوان دختر البرزی معرفی شدند

مسابقات تکواندو آزاد قهرمانی نوجوانان دختر استان البرز با شناخت نفرات برتر پایان یافت.

در این دوره از مسابقات تکواندوکاران دختر این استان در رده کمربند زرد، سبز و آبی در سالن نشاط با یکدیگر به مبارزه پرداختند که در پایان نتایج زیر به دست آمد:

در رده کمربند سبز- آبی:

وزن اول : مقام اول : مرضیه میر غفاریان، مقام دوم: زهرا عشقی پور

وزن دوم : مقام اول : کوثر پورحسین، مقام دوم : سیده زهرا حسینی

وزن سوم : مقام اول : فرناز بیگدلی، مقام دوم : مهدیه قره حسنلو

وزن چهارم : مقام اول : بهاره بیک وردی، مقام دوم : مرضیه متادی

وزن پنجم : مقام اول : زهرا اسدپور، مقام دوم: رویا محمدی

وزن ششم : مقام اول : شیوا محمد ورامینی، مقام دوم : فاطمه ضامنی

وزن هفتم : مقام اول : مریم جعفری، مقام دوم : مهر انگیز رضایی

وزن هشتم : مقام اول : مریم احمدی، مقام دوم : فاطمه پور حاتمی

وزن نهم : مقام اول : سارا صمدی، مقام دوم : نسرین احمد وند

وزن دهم : مقام اول : صدف امیر، مقام دوم : ناهید عابدی

در رده کمربند زرد :

وزن اول : مقام اول : فاطمه جدا خانلو، مقام دوم: زهرا شکوری

وزن سوم : مقام اول : نیلوفر سادات شومیری، مقام دوم : شکیبا مددی

وزن چهارم : مقام اول : حدیث موسوی، مقام دوم : مرجان گودرزی

وزن پنجم : مقام اول : یگانه سادات مشعشعی، مقام دوم : مرضیه علیانسب

وزن ششم : مقام اول : سپیده مبینا گلی پور، مقام دوم : فاطمه پودلاتی

وزن نهم : مقام اول : حدیث اسد الهی، مقام دوم : شکیبا کاویانی

وزن دهم: مقام اول : ریحانه بیات، مقام دوم : عاطفه دولت یاری

فاطمه میرزا نژاد داور نمونه این دوره از مسابقات شناخته شد و زهرا خوانساری و زهرا بابا خانلو مسئولیت برگزاری مسابقات را برعهده داشتند.



برگزاری مسابقات شطرنج پسران در البرز

مسابقات شطرنج در رده سنی پسران استان البرز برگزار خواهد شد.

این رقابتها با حضور 106 شطرنج باز در پنج دور به روش سوئیسی درسالن کیانپور برگزار شد که در پایان نتایج ذیل به دست آمد:

زیر هشت سال : ایلیا زمردیان نفر اول، پویا محمدی نفر دوم، محمد رضا فهمیده نفر سوم

زیر 10 سال: فرزین عسگری نفر اول، علی منصوری نفر دوم، متین خالو باقری نفر سوم

زیر 12 سال : الیلا امودی سرابی نفر اول، محمد رضا رسول شفیعی نفردوم، بهراد یوسفی نفر سوم

زیر 14سال: امیر علی مظفری نفر اول، امیر محمد رحیمی نفر دوم، امیر حسین آذرهوش نفر سوم

زیر 16و18 سال: محمد کریمی نفر اول، میلاد خدا بنده نفر دوم، آرمان پور قنبر زاده نفر سوم

نفرات برتر هر رده در زیر هشت، 10 و 12 سال به مازندران و نفرات برتر زیر 14، 16 و 18 سال پنجم تا یازدهم بهمن ماه به هرمزگان اعزام می شوند.