مثنوی قصه مولانا و یاران اوست/ عدم توجه شارحان مثنوی به سمبل ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیروس شمیسا از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی در دومین روز از کنفرانس جهانی مولانا که یکشنبه 27 آذرماه با عنوان "از بلخ تا قونیه" در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد به ارائه مقاله خود با عنوان "مثنوی قصه مولانا و یاران اوست" پرداخت.

وی با بیان اشعاری از مثنوی تصریح کرد: در مثنوی یک قرائتی است دال بر اینکه برخی از قصص گویی گزارش احوال مولانا و یاران اوست، در مناقب العارفین هم در این باب اشاراتی است اما از همه صریحتر گفتار مولانا در مقدمه منثور "ولدنامه" است که می گوید که غرض مولانا از قصه های مثنوی بیان احوال خود و یارانش بود.

دکتر شمیسا افزود: مولوی در دفتر چهارم تأکید می کند که مثنوی حکایت حسام الدین چلبی است. مولانا در برخی از حکایات مثنوی تأکید دارد که مراد از مدح تو ای حسام الدین مدح همه مشایخ است، لذا داستان هر شیخی داستان مشایخ دیگر هم می باشد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: در دفتر دوم مولوی به صراحت می گوید از عمد و به بیم، از حسام الدین به نام دیگری یاد می کند لذا در بسیاری از داستان ها از جمله امیر کردن جوانی به لشگر از سوی پیامبر احتمال دارد داستان حسام الدین باشد.

وی افزود: مولانا گاهی قصص مربوط به خود را به این و آن نسبت می دهد و در دفتر ششم یکی از علت ها را چشم زخم حاسدان نسبت به حسام الدین ذکر می کنند.

دکتر شمیسا در پایان تأکید کرد: عجیب است که تاکنون شارحان مثنوی به این نکته توجه نکرده اند و غالباً کوشیده اند در توضیح داستان ها اسمی از شمس تبریزی و حسام الدین چلبی - قهرمانان اصلی این داستان ها - نبرند و همه جا با ذکر مصادیق کلی همچون خدا، انسان کامل، شیخ کاملی، ولی الله و ... به آسانی از سمبل ها عبور کنند.