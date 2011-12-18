500 هزار راننده در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالهاشم حسن نیا ظهر یکشنبه در مانور اداره کل راه و ترابری استان چهار محال و بختیاری اظهار داشت: در سطح کشور 550 میلیون تن کالا و 500 میلیون مسافر از طریق ناوگان عمومی جابه جا می شود.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی راهداران در سراسر کشور حفظ و نگهداری راههاست بیان داشت:197 هزار راه در کشور وجود دارد که 19 هزار و 500 کیلومتر آن آزاد راه ، 128 هزار کیلومتر راه روستایی ،10 هزار و 66 کیلومتر بزرگراه و 40 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی است.

حسن نیا با اشاره به وجود625 راهدار خانه ثابت در کشوراظهار داشت: بیش از پنج هزار نیرو و 11 هزار و 500 همکار در کشور است که در شرایط مختلف مسئول حفظ و نگهداری راه های کشور هستند.

معاون راهداری سازمان حمل و نقل جاده ای کشوربا اشاره به اینکه 338 هزار دستگاه در کشور وجود دارد عنوان کرد:ارزش راه های کشور 100 هزار میلیارد تومان است که سالانه 900 میلیارد تومان آن هزینه می شود.

حسن نیا تاکید کرد: وظیفه اصلی راهدارها ارتقاء سطح کیفی راه های کشور است.

وی تصریح کرد: در هفت ماه اخیرسالجاری 13 درصد کاهش فوتی تصادفات را شاهد بودیم.

