استفاده از کودهای کمپوستی در هرمزگان افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب رمضان پور با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه مقرر شده که استفاده از کودهای شیمیایی باید به میزان 30 درصد کاهش یابد، اظهار داشت: بر همین اساس استفاده از کودهای کمپوستی در استان هرمزگان گسترش می یابد.

وی افزود: استفاده بیش از حد از فرآورده های مصنوعی ساخت بشر مانند کودهای شیمیایی به منظور افزایش محصول در واحد سطح زمینهای کشاورزی سبب بر هم خوردن توازن اکولوژیکی در محیط زیست شده و خطرات جدی برای سلامت محیط زیست فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که استفاده از کودهای آلی بیولوژیک علاوه بر حاصلخیزی خاک موجب کاهش تاثیرات منفی حاصل از کاربرد بیش از اندازه کودهای شیمیایی می شود.

این مسئول با اشاره به فواید ورمی کمپوست برای تبدیل زباله به کودی کاملا ارگانیک، بیان داشت: ورمی کمپوست یک نوع کرم زباله خوار است و به هیچ عنوان بار میکروبی نداشته و با خوردن زباله تر کودی کاملا ارگانیک تولید می کند.

رمضانپور ادامه داد: کود آلی کمپوست سبب نفود پذیری و تهویه خاک شده ومی تواند میزان آب بیشتری را نگهداری و از هدر رفتن آن جلوگیری کند.

مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: استفاده از کمپوست همچنین موجب افزایش مقاومت گیاهان در مقابل امراض و ارتقای کیفیت محصول می شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر دو کارگاه در ایسین و تازیان راه اندازی شده وراه اندازی سه کارگاه دیگر نیز در شهرستانهای رودان و حاجی آباد در در دست اجرا می باشد.

به گفته ی رمضان پور، مقرر شده که در هر شهرستان یک کارگاه الگویی با حضور 20 نفر ایجاد و در این زمینه آموزشهای لازم به آنها داده شود تا از این طریق بتوان کارگاههای بیشتری را در شهرستانها گسترش داد.

مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در ادامه بیان داشت: در این زمینه تسهیلاتی به مبلغ 40 میلیون ریال در قالب مشاغل خانگی به متقاضیان داده می شود و تولیدات گیاهی سازمان نیز آمادگی خرید کودهای تولید شده به میزان 600 میلیون ریال را دارد.

وی با بیان اینکه درحال حاضر استان نیاز خود را در زمینه کود ورمی کمپوست از سایر استانها تامین می کند، اظهار امیدوداری کرد با اختصاص اعتبارات و تسهیلات و برنامه ها در دست اجرا بتوان تا دو سال آینده استان هرمزگان در این زمینه خودکفا شود.