"مفتح" منادی وحدت حوزه و دانشگاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در این زمینه افزود: شهید آیت الله دکتر مفتح(ره) در دوران سیاهی که از هر سو بذر کینه و قهر و دشمنی بین حوزه و دانشگاه پاشیده می شد و این بذرها حتی به خارهای بلندی تبدیل شده بود که برخی آن را باور کرده بودند و امیدی به ریشه کن شدنش نداشتند، از بطن حوزه ای بر آمد.
وی اظهار داشت: آیت الله مفتح منادی وحدتی شد که مؤسس آن حوزه، امام به حق صادقی بود که قرن ها پیش تر شاگردانی همچون جابربن حیان در زمینه های علوم تجربی در محضر او تربیت شدند.
حجت الاسلام ولی نژاد بیان داشت: شهید مفتح پس از کسب معارف حوزهاى و معلومات دانشگاهى در سنگر حوزه به تعلیم و تدریس پرداخت و در کنار این فعالیت، و میوه دانش را به مشتاقانش خالصانه عرضه میکرد.
وی افزود: در همین جهت بود که عملاً با حیله استعمار و ایادى داخلیاش در دور نگهداشتن دو قشر عمده و مؤثر جامعه؛ یعنى حوزهاى و دانشگاهى به مبارزه برخاست و از همان زمان تلاش وسیعى را در راه وحدت این دو قشر شروع کرد.
نظر شما