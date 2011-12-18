"مفتح" منادی وحدت حوزه و دانشگاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در این زمینه افزود: ‌شهید آیت الله دکتر مفتح(ره) در دوران سیاهی که از هر سو بذر کینه و قهر و دشمنی بین حوزه و دانشگاه پاشیده می شد و این بذرها حتی به خارهای بلندی تبدیل شده بود که برخی آن را باور کرده بودند و امیدی به ریشه کن شدنش نداشتند، از بطن حوزه ای بر آمد.

وی اظهار داشت: آیت الله مفتح منادی وحدتی شد که مؤسس آن حوزه، امام به حق صادقی بود که قرن ها پیش تر شاگردانی همچون جابربن حیان در زمینه های علوم تجربی در محضر او تربیت شدند.

حجت الاسلام ولی نژاد بیان داشت: شهید مفتح پس از کسب معارف حوزه‌‏اى و معلومات دانشگاهى در سنگر حوزه به تعلیم و تدریس پرداخت و در کنار این فعالیت، و میوه دانش ‏را به مشتاقانش خالصانه عرضه می‌‏کرد.

وی افزود: در همین جهت بود که عملاً با حیله استعمار و ایادى داخلی‌‏اش در دور نگه‏داشتن دو قشر عمده و مؤثر جامعه؛ یعنى حوزه‏اى و دانشگاهى به مبارزه برخاست و از همان زمان تلاش وسیعى را در راه وحدت این دو قشر شروع کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی در ادامه گفت :‌ بنابر این اسلام نه تنها به این وحدت اعتقاد دارد بلکه مروج و مبلغ آن در سراسر دنیاست، وحدت حوزه و دانشگاه در ابعاد اجتماعی، سیاسی، معنوی و معرفتی مورد نظر است.

ولی نژاد اذعان داشت: شهید مفتح بعد از پیروزى انقلاب اسلامى در سمت‏هاى مختلف به انجام وظیفه پرداخت و همچون گذشته زندگی ‏خویش را وقف اسلام کرد.