به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کوهپایی در مراسم یازدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم که قبل از ظهر یک شنبه در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد با بیان این مطلب افزود: داشتن بانک اطلاعات نیز از ملزومات دستیابی به توسعه یافتگی است.

وی نبود فرهنگ پژوهش، ضعف تجهیزات، نبود فرهنگ کار گروهی، ضعف مدیریت پژوهش، سیستم‌های پیچیده اداری و کمبود اعتبارات را از مشکلات بخش پژوهش عنوان کرد.

معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم کمبود پژوهشگران حرفه‌ای، ناشناخته بودن اولویت‌ها و ظرفیت‌های بومی و شکاف میان علم و عمل را از دیگر مشکلات بخش پژوهش ذکر کرد.

کوهپایی با اشاره به تشکیل اولین رفرم دانشگاهی در سال ۸۷ افزود: بر اساس آمار وزارت بهداشت رشد مستمر پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی قم از نتایج تشکیل این رفرم بوده است.



وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی قم پائین‌ترین بودجه پژوهشی را در بین دانشگاه‌های کشور دارد بیان داشت: به دنبال افزایش بودجه از طریق وزارتخانه هستیم.

معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم رشد مستمر پژوهشی این دانشگاه را نشانه قابلیت‌های موجود در این دانشگاه عنوان کرد و ابراز داشت: این همه توان ما نیست و بر این اساس در سال جاری رفرم جدیدی را تشکیل دادیم.

کوهپایی افزایش ظرفیت تولید و پژوهش، توسعه کارآفرینی، افزایش ظرفیت تولید کالا و خدمات در عرصه پژوهش با رویکرد تبدیل تمامی پایان نامه‌ها به محصول را از اهداف کلان رفرم جدید برشمرد.

وی اضافه کرد: هدفمند کردن و توسعه کمی و کیفی طرح‌های پژوهشی، همکاری‌های درون و برون دانشگاهی و توجه به نظام تحقیقات دانشگاه مبتنی بر، IT، فناوری و نظام تحقیقات کاربردی از اهداف خرد این رفرم است.

معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم راه اندازی مجله دوم دانشگاه، ایجاد مرکز رشد سلامت دانشگاه، راه اندازی وب سایت مستقل معاونت فناوری و جذب اعتبارات تحقیقات دانشگاهی را از جمله دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی قم در سال ۹۰ ذکر کرد.



کوهپایی راه اندازی مجله سوم دانشگاه و تدوین آئین نامه تحقیقات زودبازده را از جمله برنامه‌های در دست اقدام این دانشگاه عنوان کرد.