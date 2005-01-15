تحقيق و تفحص از قوه قضاييه و وضع آموزشي پژوهشي دانشگاهها// طرح الحاق يك تبصره به قانون انتخابات مجلس //طرح اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان

به گزارش خبرنگارپارلماني "مهر"، درجلسات علني اين هفته مجلس شوراي اسلامي علاوه بر بررسي چندين طرح ولايحه؛ مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش به سئوال بهرامي نماينده اسدآباد، موسوي لاري وزيركشوربه سئوال اعلمي نماينده تبريزوعبدالعلي زاده وزير مسكن و شهرسازي به سئوال عباسپوردر صحن علني پاسخ مي دهد.
درجلسات علني اين هفته همچنين طرح اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل ونقل بار ومسافر بين شهري و طرح اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران بررسي خواهد شد .
گزارش كميسيون كشاورزي ، آب و منابع طبيعي مجلس درخصوص سئوال 50 نفر از نمايندگان مجلس ازوزيرنيرودرباره علت انتقال آب ازسرچشمه هاي كارون به رفسنجان درصحن علني مجلس قرائت خواهد شد.نمايندگان سئوال كننده پيش از اين از پاسخ وزير دركميسيون قانع نشدند و سئوال به صحن علني كشيده شد .
مجلس شوراي اسلامي درجلسات اين هفته خود همچنين،لايحه حمايت ازحقوق مصرف كنندگان؛لايحه الحاق يك تبصره به ماده 60 و جدول شماره 2 قانون برنامه سوم توسعه واصلاح قانون بودجه سال 83 كل كشور، طرح استفساريه قانون نحوه تأثير سوابق منتقله به سازمان تأمين اجتماعي براي استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 1354، لايحه الحاق يك تبصره به ماده هفت قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه بگيران استخدام كشوري مصوب 1368، طرح سقط درماني ، گزارش شور اول كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در مورد رد طرح ممنوعيت واگذاري مراتع و جنگلها جهت طرحهاي مربوط به استخراج معادن ولايحه كنوانسيون چارچوب حفاظت از محيط زيست درياي خزر را در دستور كار خود دارد.
طرح ادغام شركت هاي آب و فاضلاب روستايي در شركتهاي آب و فاضلاب و طرح ايمن سازي شهرها و روستاها و مقاوم سازي ساختمانهاي كشور، لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان نيز در دستور كار اين هفته مجلس است.
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