ساختمان پلیس راه لارستان - جهرم کلنگزنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این ساختمان در زمینی به مساحت پنج هکتار در دو طبقه و با زیربنای 500 متر مربع با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال ساخته خواهد شد.

سرهنگ محمد حسین گودرزی جانشین فرمانده پلیس راه استان فارس در حاشیه این مراسم کاهش تصادفات جاده ای و تلفات جانی این سوانح و برقراری ترافیکی روان در جاده ها را از اهداف اولیه پلیس راه برشمرد.

وی در ارائه گزارش پلیس راه استان در خصوص تصادفات جاده ای فارس در سال گذشته، از یک هزار و 337 کشته خبر داد و افزود: این آمار امسال کاهش یافته که در قالب مقایسه میانگین 128 کشته در ماه به 101 کشته در ماه تقلیل یافته به نحوی که پلیس راه فارس در امر کاهش تصادفات رتبه نخست کشوری را در سال جاری کسب کرده است.

جانشین فرمانده پلیس راه استان فارس تعامل خوب رانندگان جاده ای با پلیس، فرهنگسازی و اطلاع رسانی مناسب رسانه های ملی و جراید، چهاز بانده شدن جاده ها و تاثیر مثبت قوانین جدید پلیس راه را ازجمله علل کاهش این آمار برشمرد.