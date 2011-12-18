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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

شهابی نژاد:

تنه درختان مرکبات در هرمزگان بیمه می شود

تنه درختان مرکبات در هرمزگان بیمه می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از بیمه کردن تنه درختان مرکبات در هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله شهابی نژاد با اشاره به بیمه کردن تنه درختان مرکبات در استان هرمزگان، بیان داشت: باغداران استان هرمزگان با پرداخت حق بیمه می توانند نسبت به بیمه کردن تنه درختان مرکبات خود اقدام و در صورت بروز خسارت توسط عوامل طبیعی و قهری، خسارت وارده را جبران کنند.

وی افزود: بر اساس درخواستهای مردمی و پیگیری ستاد بیمه هرمزگان آیین نامه و دستورالعمل بیمه درختان مرکبات از سوی صندوق بیمه کشور برای اجرا به صورت آزمایشی برای اولین بار در استان هرمزگان صورت گرفت.

وی اظهار داشت: بر اساس این دستورالعمل باغداران هرمزگان می توانند تنه درختان خود نظیر نارنگی، لیموترش و شیرین و گریپ فروت را بیمه کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه حق بیمه مرکبات قبل و بعد از باروری محصول با یکدیگر متفاوت است، بیان داشت: کل تعرفه بیمه در محصول "گریپ فورت" قبلا از باروری این محصول یک میلیون و 400 هزار ریال است که نیمی از آن را کشاورزان و نیم دیگر را دولت متقبل می شود و بعد از باروری محصول مجموع حق بیمه دو میلیون و 100 ریال است که یک میلیون و 50 هزار ریال آن را کشاورز و مابقی را دولت به عنوان یارانه پرداخت می کند.

شهابی نژاد، ادامه داد: در محصول "لیموترش" قبل از باروری محصول کل حق بیمه یک میلیون و 260 هزار ریال وبعد از باروری یک میلیون و 890 هزار ریال است که در هر دو صورت نیمی را دولت به عنوان یارانه و نیم دیگر را کشاورز بعنوان حق بیمه پرداخت می کند.

رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، افزود: در محصول "لیمو شیرین" نیز کل حق بیمه قبل از باروری محصول یک میلیون و 20 هزار ریال و بعد از باروری یک میلیون و 680 هزار ریال است که در هر دو مورد نیمی را کشاورز و نیمی را دولت پرداخت می کند.

به گفته وی در محصول "نارنگی" قبل از باروری محصول کل حق بیمه 840 هزار ریال و بعد از باروری یک میلیون و 260 هزار ریال است که در این خصوص هم، نیمی را دولت و نیم دیگر را دولت پرداخت می کند.

به گفته شهابی نژاد، در صورت بروز خسارت کلی حداکثر تعهد بیمه جهت پرداخت غرامت در درختان پیوندی و غیر پیوندی قبل از باروری چنانچه نیار به کاشت مجدد نهال باشد، حداکثر مبلغ 40 میلیون ریال و بعد از باروری 50 میلیون ریال غرامت پرداخت می شود. 

کد مطلب 1486963

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