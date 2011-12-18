تنه درختان مرکبات در هرمزگان بیمه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله شهابی نژاد با اشاره به بیمه کردن تنه درختان مرکبات در استان هرمزگان، بیان داشت: باغداران استان هرمزگان با پرداخت حق بیمه می توانند نسبت به بیمه کردن تنه درختان مرکبات خود اقدام و در صورت بروز خسارت توسط عوامل طبیعی و قهری، خسارت وارده را جبران کنند.

وی افزود: بر اساس درخواستهای مردمی و پیگیری ستاد بیمه هرمزگان آیین نامه و دستورالعمل بیمه درختان مرکبات از سوی صندوق بیمه کشور برای اجرا به صورت آزمایشی برای اولین بار در استان هرمزگان صورت گرفت.

وی اظهار داشت: بر اساس این دستورالعمل باغداران هرمزگان می توانند تنه درختان خود نظیر نارنگی، لیموترش و شیرین و گریپ فروت را بیمه کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه حق بیمه مرکبات قبل و بعد از باروری محصول با یکدیگر متفاوت است، بیان داشت: کل تعرفه بیمه در محصول "گریپ فورت" قبلا از باروری این محصول یک میلیون و 400 هزار ریال است که نیمی از آن را کشاورزان و نیم دیگر را دولت متقبل می شود و بعد از باروری محصول مجموع حق بیمه دو میلیون و 100 ریال است که یک میلیون و 50 هزار ریال آن را کشاورز و مابقی را دولت به عنوان یارانه پرداخت می کند.

شهابی نژاد، ادامه داد: در محصول "لیموترش" قبل از باروری محصول کل حق بیمه یک میلیون و 260 هزار ریال وبعد از باروری یک میلیون و 890 هزار ریال است که در هر دو صورت نیمی را دولت به عنوان یارانه و نیم دیگر را کشاورز بعنوان حق بیمه پرداخت می کند.

رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، افزود: در محصول "لیمو شیرین" نیز کل حق بیمه قبل از باروری محصول یک میلیون و 20 هزار ریال و بعد از باروری یک میلیون و 680 هزار ریال است که در هر دو مورد نیمی را کشاورز و نیمی را دولت پرداخت می کند.

به گفته وی در محصول "نارنگی" قبل از باروری محصول کل حق بیمه 840 هزار ریال و بعد از باروری یک میلیون و 260 هزار ریال است که در این خصوص هم، نیمی را دولت و نیم دیگر را دولت پرداخت می کند.

به گفته شهابی نژاد، در صورت بروز خسارت کلی حداکثر تعهد بیمه جهت پرداخت غرامت در درختان پیوندی و غیر پیوندی قبل از باروری چنانچه نیار به کاشت مجدد نهال باشد، حداکثر مبلغ 40 میلیون ریال و بعد از باروری 50 میلیون ریال غرامت پرداخت می شود.