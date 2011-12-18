محمد ابراهیم حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار با اشاره به برنامه های جهاد کشاورزی و کانون توت فرنگی در راستای معرفی بهتر این محصول اظهار داشت: با توجه به پیشرفت و توسعه محصول توت فرنگی و لزوم معرفی هر چه بهتر آن جشنواره ملی توت فرنگی در کردستان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه کانون توت فرنگی با کمبود اعتبارات مالی مواجهه است، گفت: انتظار داریم که این کانون از محل اعتبارات استانی و ملی مورد حمایت جدی تر مسئولان قرار گیرد تا زمینه برای برگزاری برنامه های متنوع کاری نیز فراهم شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان افزود: با توجه به بررسی های لازم آیین نامه داخلی کانون هماهنگی توت فرنگی کشور در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسیده است.

حسن نژاد گفت: این آیین نامه با توجه به فعالیت های کانون، چارت مدیریتی کانون، وظایف دبیرخانه، وجود کار گروه های تخصصی و اعضای واجد شرایط تنظیم شده است.

وی با اشاره به اینکه استان کردستان در زمینه کشت توت فرنگی رتبه نخست کشور را دارد، گفت: انتظار می رود که این امر همچنان ادامه داشته باشد و با احداث پژوهشکده توت فرنگی استان جایگاه مناسب تری را به خود اختصاص دهد.

حسن نژاد با اشاره به اینکه در بحث جمع آوری توت فرنگی از روستاها و انتقال آن به استان و مراکز خرید دو گزینه پیش روست، گفت: موضوع تجهیز کردن خودروهای یخچال دار که جهاد کشاورزی تسهیلات لازم را در اختیار این ماشین های حمل ونقل توت فرنگی قرار می دهد و خرید خودروهای یخچال دار و تحویل آن به افراد واجد شرایط در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته انتظار می رود که تا پایان سال و با در نظر گرفتن بودجه لازم واحدهای گلخانه ای مدرن برای توسعه کشت توت فرنگی احداث شود.

