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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۹

حسن نژاد به مهر خبر داد:

جشنواره ملی توت فرنگی در کردستان برگزار می شود

جشنواره ملی توت فرنگی در کردستان برگزار می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل جهاد کشاورزی کردستان از برگزاری جشنواره ملی توت فرنگی در این استان خبر داد.

محمد ابراهیم حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار با اشاره به برنامه های جهاد کشاورزی و کانون توت فرنگی در راستای معرفی  بهتر این محصول اظهار داشت: با توجه به پیشرفت و توسعه محصول توت فرنگی و لزوم معرفی هر چه بهتر آن جشنواره ملی توت فرنگی در کردستان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه کانون توت فرنگی با کمبود اعتبارات مالی مواجهه است، گفت: انتظار داریم که این کانون از محل اعتبارات استانی و ملی مورد حمایت جدی تر مسئولان قرار گیرد تا زمینه برای برگزاری برنامه های متنوع کاری نیز فراهم شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان افزود: با توجه به بررسی های لازم آیین نامه داخلی کانون هماهنگی توت فرنگی کشور در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسیده است.

حسن نژاد گفت: این آیین نامه با توجه به فعالیت های کانون، چارت مدیریتی کانون، وظایف دبیرخانه، وجود کار گروه های تخصصی و اعضای واجد شرایط تنظیم شده است.

وی با اشاره به اینکه استان کردستان در زمینه کشت توت فرنگی رتبه نخست کشور را دارد، گفت: انتظار می رود که این امر همچنان ادامه داشته باشد و با احداث پژوهشکده توت فرنگی استان جایگاه مناسب تری را به خود اختصاص دهد.

حسن نژاد با اشاره به اینکه در بحث جمع آوری توت فرنگی از روستاها و انتقال آن به استان و مراکز خرید دو گزینه پیش روست، گفت: موضوع تجهیز کردن خودروهای یخچال دار که جهاد کشاورزی تسهیلات لازم را در اختیار این ماشین های حمل ونقل توت فرنگی قرار می دهد و خرید خودروهای یخچال دار و تحویل آن به افراد واجد شرایط در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته انتظار می رود که تا پایان سال و با در نظر گرفتن بودجه لازم واحدهای گلخانه ای مدرن  برای توسعه کشت توت فرنگی احداث شود.
 

کد مطلب 1486976

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