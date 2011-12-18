آیت الله عمید زنجانی پایه گذار فقه سیاسی در کشور بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی ظهر یکشنبه در همایش "فقه سیاسی؛ ظرفیتها و چالشها" که در دانشگاه پردیس قم دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: در گذشته هم در عرصه فقه سیاسی کارهایی شده بود اما با این انسجام سراغ نداریم که آیت الله عمید زنجانی در آن کار کرده و به همین دلیل هم ایشان بنیانگذار فقه سیاسی شمرده می شود.



وی اظهار داشت: آمیختن علوم انسانی مانند روان شناسی، علوم سیاسی و ... با فقه کار بسیار ارزشمندی است که ایشان در آن قدم گذاشتند.



وی با اشاره به وحدت حوزه و دانشگاه گفت: یکی از مصادیق این وحدت تدوین مبانی فقهی برای علوم انسانی در شاخه های مختلف است.



عضو جامعه مدرسین حوزه در بخش دیگری از سخنانش با تمجید از شخصیت آیت الله عمید زنجانی بیان داشت: وی فردی دائم الذکر بود و عمرش را صرف تدریس و تحصیل علم کرد.



وی ادامه داد: من در سال 1338 که به قم مشرف شدم در مدرسه علمیه خان با ایشان هم تحصیل بودیم و فردی بود که پشتکار زیادی در تحصیل علم داشت و به مبانی دینی نیز تعهد و پایبندی زیادی داشت.



آیت الله مقتدایی اضافه کرد: ایشان با صبیه آیت الله مرعشی نجفی ازدواج کردند و تا انتهای عمر هم در راه افاضه و استفاضه به دیگران گام برداشتند.



مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به اهمیت علم و علم آموزی در اسلام ادامه داد: براساس روایات و‌ آیات قرآن کریم بالاترین و برترین فضیلت‌ها و انتهای همه فضائل بعد از خلقت علم است که خداوند هم در قرآن آن را مورد تأکید قرار داده است.



مقتدایی در مقایسه عالم و عابد بر اساس روایات تصریح کرد: بر اساس روایتی از پیامبر(ص) فضل انسان عالم بر عابد مانند فضل پیامبر(ص) بر بدترین خلایق است.

