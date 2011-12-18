والیبالیست قمی به اردوی استعدادیابی تیم ملی دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، این والیبالیست قمی محمدصادق همدانیان است که در حال حاضر در عضویت تیم والیبال رده سنی جوانان استان قم اعزامی به رقابت های لیگ دسته اول والیبال جوانان باشگاه های کشور در شهرستان اردکان یزد نیز قرار دارد.



والیبالیست نوجوان قمی در حالی به اردوی استعدادیابی تیم ملی والیبال رده سنی نوجوانان کشورمان دعوت شد که این تیم تا کنون چهار مرحله از اردوهای خود را سپری کرده است و همدانیان یکی از نفرات شاخص مورد نظر کادر فنی تیم ملی محسوب می شود.



همدانیان در حالی در اردوی چهارم شرکت کرد که سومین مرحله اردوی استعدادیابی تیم ملی والیبال رده سنی نوجوانان کشورمان با حضور 22 والیبالیست بالای 195 سانتی متر قد اردوی استعدادیابی برای تیم ملی والیبال نوجوانان در تبریز برگزار شد.



برگزاری اردوی استعدادیابی برای تیم ملی والیبال نوجوانان برای شناسایی و دعوت از والیبالیست بالای 195 سانتی متر آذربایجانشرقی در سالن شهید صمد اقدمی تبریز با حضور حجت الله نوری بازیکن سال های گذشته تیم ملی صورت گرفت.



در حالی با پایان این اردو نفرات گزینش شده از سوی حجت الله نوری به اردوی آمادگی تیم ملی نوجوانان کشور دعوت شدند که اردوی چهارم از روز بیستم آذر ماه برگزار شد و اردوی پنجم نیز بلافاصله بعد از آن با حضور نفرات دعوت شده تشکیل شد.



بدین ترتیب چهارمین مرحله اردوی استعدادیابی تیم ملی والیبال رده سنی نوجوانان کشورمان با حضور 40 بازیکنان انتخابی ازشهرهای قم، اردکان، کرج، سیرجان و قزوین و چند استان و شهر دیگر برگزار شد و در آن محمدصادق همدانیان از قم در آن حضور داشت.



در این مرحله از اردو 16 بازیکن از سوی کمیته استعدادیابی انتخاب شدند که به همراه 61 بازیکن دیگر در اردوی پنجم که بیست و دوم تا بیست و چهارم آذر ماه برگزار شد، تمرین کردند که این تمرینات در دو نوبت صبح و بعداز ظهر در سالن فدراسیون والیبال به انجام رسید.



با تصمیم مربیان استعداد یاب تیم ملی والیبال رده سنی نوجوانان کشورمان، اردوی بعدی این تیم بعد از مسابقات لیگ برتر نوجوانان کشور برگزار می شود، زیرا رقابت های والیبال قهرمانی نوجوانان کشور در حال حاضر در اصهفان در حال برگزاری است.



مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان لیگ برتر باشگاههای کشور به میزبانی اصفهان تا روز دوم دی ماه ادامه خواهد داشت و طی آن در این مسابقات 14 تیم به صورت دوره ای در سالن اردوگاه شهید بهشتی واقع در شهر ابریشم با یکدیگر مسابقه می دهند.



تیم های والیبال رده سنی نوجوانان پیکان تهران، گیتی پسنداصفهان، پیشگامان کویر یزد، کرمان، شهرداری تبریز، آلومینیوم المهدی بندرعباس، باریج اسانس کاشان، هاوش گنبد، شرکت گسترش فناوری نوین کشاورزی، کاله مازنداران، میزان خراسان رضوی، مناطق نفت خیز جنوب و شهرداری ارومیه تیم های شرکت کننده در این دوره از مسابقات هستند و چهره های شاخص این مسابقات به تیم ملی والیبال نوجوانان دعوت خواهند شد.

