صدور سند مالکیت برای 93 درصد از اراضی ملی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید تقی زاده در نخستین گردهمایی کارشناسان اداره ممیزی اراض اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با اشاره به اهمیت تفکیک اراضی ملی از مستثنیات و اخذ سند مالکیت اراضی ملی گفت: طرح تکمیل ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات در راستای تثبیت مالکیت دولت برتمامی عرصه های منابع ملی و تفکیک مستثنیات مردم است.

وی از تهیه نقشه های رقومی برای 99 درصد اراضی منابع طبیعی استان خبر داد و گفت: تاکنون ازمجموع 10 میلیون و 280 هزار و 130 هکتاری اراضی منابع طبیعی فارس میزان 93درصد ازاین مساحت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اخذ سند مالکیت صورت گرفته است.

معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی فارس در ادامه با اشاره به اجرای طرح ممیزی اراضی وتفکیک مستثنیات برروی عرصه های منابع طبیعی استان، اضافه کرد: در حال حاضراستعداد وکاربری این منابع مورد تشخیص وشناسایی قرارگرفته ودر راستای تحقق اصل 45 قانون اساسی واعمال حاکمیت دولت برعرصه های منابع طبیعی کشوراطمینان خاطر بیشتری به منظورمشارکتها وسرمایه گذاریهای مردمی در راستای افزایش وتداوم تولیدات کشاورزی، دامی وصنعتی درجامعه به وجودآورده است.

تقی زاده تصریح کرد: ارتقای برنامه های احیائی ضمن گسترش صنایع وابسته واشتغال زایی درامورتولید، سبب استفاده بهینه ازقابلیتها وپتانسیلهای موجود درعرصه منابع طبیعی می شود.

وی در ادامه مهمترین دلایل تخریب عرصه‌های منابع ملی را فشار ناشی از تراکم جمعیت به عرصه‌های ملی و تبدیل مراتع به اراضی زراعی توسط عده‌ای سودجو به منظور کسب درآمد بیشتر و پس از سالها رها کردن آن به اراضی دیم کم بازده، دامداری و دام مازاد بر ظرفیت مراتع، آتش‌سوزیهای عمدی و غیرعمدی، بوته کنی و استفاده از چوب درختان برای تامین سوخت دانست و اظهار داشت: البته در این میان اجرای پروژه‌های عمرانی توسط برخی دستگاه‌های اجرایی که با ارزیابی زیست محیطی همراه نیست از جمله دیگر مشکلاتی است که عرصه های منابع طبیعی را با تهدید جدی روبه روکرده است.

در این جلسه همچنین موضوعاتی از قبیل حل و فصل اختلافات اراضی موقوفه، تعیین تکلیف اراضی اختلافی مابین اداره کل منابع طبیعی و اشخاص حقوقی و حقیقی، ثبت و اخذ سند مالکیت برای اراضی ملی، تهیه بانک اطلاعاتی سیستم ممیزی اراضی در فرمت جدید ، نحوه اجرایی کردن موافقتها میان سازمان اوقاف، امور خیریه و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.