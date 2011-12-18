به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی عماد قبل از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به این که در حال حاضر 11 انجمن علمی با موضوعات مختلف در حوزه علمیه فعال است، اظهار داشت: ‌انجمن فقه و حقوق اسلامی، مهدویت و حدیث سه انجمنی هستند که اخیرا در جلسات شورای عالی حوزه مجوز راه اندازی آنها نهایی شده است.



وی با بیان این که انجمن مطالعات اجتماعی نیز به تصویب شورای عالی حوزه رسیده است، افزود: راه اندازی انجمن اصول و مطالعه فقه نیز در دستور بعدی شورای اعطای مجوزها و شورای عالی حوزه قرار دارد.



عماد در ادامه بیان داشت: انجمن های تبلیغ، هنر و رسانه نیز در کمیسیون اظهار نظر مراحل کارشناسی را طی کرده و قرار است در شورای اعطای مجوزها در مورد راه اندازی آنها بحث شود.



وی با اشاره به این که راه اندازی 4 انجمن جدید اخیرا مصوب شورای عالی حوزه بوده است، ابراز داشت: امیدواریم تا پایان امسال نیز سه انجمن جدید دیگر مجوز خود را دریافت کنند.



در حوزه 2 گروه فعال در عرصه پژوهش تعریف شده است



معاون پژوهشی حوزه های علمیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پژوهش های انجام گرفته در حوزه بیان داشت: ما در حوزه 2 گروه فعال در عرصه پژوهش تعریف کرده ایم، گروهی که فعال حوزه پژوهش هستند اما پژوهشگر نیستند و عمدتا از طلاب جوان هستند و پژوهش های آنان تمرینی و به صورت آماتور و با هدف رسیدن به نقطه مطلوب پژوهش انجام می شود.



وی اضافه کرد: گروه دوم به رتبه پژوهشگری رسیده اند و آثار ترویجی و پژوهشی انجام می دهند و نتیجه کار آنها نیز یک جواب جدید و نقطه نظر نو است.



عماد در خصوص پژوهش های طلاب جوان بیان داشت: جشنواره علامه حلی طی این سال ها به یک سامانه برای جمع آوری، ساماندهی و انتشار پژوهش های طلاب جوان تبدیل شده تا یک اطلاع رسانی علمی از آثار داشته باشد.



سال گذشته 4500 اثر پژوهشی حوزوی به جشنواره علامه حلی ارسال شد



وی با بیان این که در سال گذشته 4500 اثر در جشنواره علامه حلی از طلاب حوزه های علمیه در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه ارائه شده، یادآور شد: امسال پایان نامه هایی که خارج از حوزه نوشته شده بود را محدود کردیم تا آثار طلابی که ناظر بر ضرورت های خود سازمان است ارائه شود.



معاون پژوهشی حوزه های علمیه در ادامه اظهار داشت: با توجه به مقایسه آمارهای ثبت نام و آثار ارسالی و مقالاتی که به جشنواره ورود داشته اند، امسال آثار بین 15 تا 20 درصد رشد کمی داشته و به لحاظ کیفی هم وضعیت تغییر کرده و آثار خوبی ارائه شده است.



به دنبال برگزاری جشنواره علامه حلی در سطح استانی نیز هستیم



وی گفت: همچنین برای این که فعالیت های پژوهشی استان ها را ارتقا دهیم و فاصله های موجود را بین استان های محروم و سایر استان ها کم کنیم به دنبال این هستیم تا آئین نامه استانی جشنواره علامه حلی را نیز تدوین کنیم تا آثار بعد از داوری در سطح استانی به جشنواره ملی وارد شوند.

