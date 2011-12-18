خانواده شهید مقدم مشایی را نپذیرفتند/ جدیدترین فعالیت انتخاباتی جریان انحرافی

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز یک شنبه 27 آذر ماه 1390 برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

خانواده شهید مقدم حاضر به پذیرش مشایی نشد

به گزارش جهان به نقل از سیاست نامه، اخیرا از طرف دفتر ریاست جمهوری به خانواده شهید تهرانی مقدم اطلاع داده می شود که آقای رییس جمهور به همراه اسفندیار رحیم مشایی و برخی مقامات دولتی دیگر قصد دارند برای عرض تسلیت به منزل آنها بروند.

خانواده شهید مقدم در پاسخ، از درخواست رئیس جمهور استقبال اما اعلام می کنند که حاضر به پذیرش مشایی نیستند و اگر دکتر احمدی نژاد خواهان دیدار با خانواده این شهید است، از آوردن مشایی صرف نظر کند.این گزارش حاکیست که رئیس جمهور با شرط خانواده شهید مقدم مخالفت کرده و این دیدار منتفی شده است.

ایران نه تنها جی‌پی‌اس پهپاد بلکه کنترل مرکزی سیا را هک کرده است

دبکافایل، پایگاه اطلاع‌رسانی نزدیک به مقامات نظامی و اطلاعاتی تل‌آویو خبر داد که ایران نه تنها جی‌پی‌اس پهپاد بلکه سیستم کنترل مرکزی آن در سیا را هک کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، این پایگاه اطلاع‌رسانی تاکید کرد که تنها هک کردن جی‌پی‌اس پهپاد برای نشاندن سالم آن در خاک ایران کافی نیست و ایرانیان برای کنترل پهپاد RQ170 باید پا را فراتر گذاشته باشند. بنابراین گزارش، اگر کنترل مرکزی سیا متوجه می‌شد که هواپیمای بدون سرنشین در اختیار ایران قرار گرفته است بلافاصله آن را منهدم می‌کرد اما مساله اینجاست که نتوانسته متوجه کنترل پهپاد از طریق نفوذ به سیستم جی‌پی‌اس شود.

اتحاد با جبهه متحد اصولگرایان در دستور کار جبهه پایداری نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش عضو جبهه پایداری با بیان این‌که جبهه پایداری گام‌هایی را به سمت وحدت برداشت، ولی از طرف دوستان جبهه متحد در این ارتباط گامی مشاهده نشد ، به خبرگزاری ایسنا گفت : ما همه تلاش خود را برای وحدت به کار بردیم ولی این اتفاق رخ نداد. وی افزود: دیگر موضوع اتحاد با جبهه متحد اصولگرایان در دستور کار جبهه پایداری نیست و در جلساتی که جبهه پایداری برگزار می‌کند، در این ارتباط صحبتی نمی‌شود.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی حتی یک روز هم از سوی دولت اجرا نشد

حجت السلام محمد تقی رهبر رییس فراکسیون روحانیون مجلس با انتقاد از وضعیت حجاب در دولت‌های نهم و دهم به سایت خبری سفیر گفت: متاسفانه احمدی‌نژاد از همان آغاز ورود به دولت با شعار اصولگرایی و احیای ارزشها و گفتمان انقلاب حضور پیدا کرد، اما می‌بینیم که روز به روز وضعیت عفاف و حجاب در جامعه بدتر می‌شود؛ نه دولت قبلی که دولت اطلاحات بود و نه دولت فعلی که مدعی اصولگریی بود هیچکدام واقعا بر مساله حجاب دغدغه و نگرانی نداشتند. وی در ادامه تصریح کرد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر طبق آن 26 دستگاه مکلف شدند در زمینه عفاف و حجاب فرهنگ سازی کنند و مبنای آن تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف بود، برای یک روز هم در کشور اجرا نشد.

تلاش ناکام رژیم اسرائیل برای جذب یهودیان ایران

به گزارش مشرق نیوز، پایگاه خبری عربی پرس به نقل از مقامات امنیتی ایرانی در بخش ضد جاسوسی ویژه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سازمان جاسوسی موساد در اسرائیل تلاش بیهوده ای در تماس با برخی یهودیان ایران داشته تا آنها را به همراه تعدادی از یهودیان دیگر در کشورهای عربی به سرزمین های اشغالی انتقال دهد.در این راستا پیام های متعددی نیز برای یهودیان فرستاده شده است تا شاید بتواند مهاجرت معکوس از سرزمین های اشغالی را متوقف کرده و نتایج مصیبت بار آن را کمتر کند. این در حالی است که یهودیان ایران با قاطعیت اعلام کرده اند که در جمهوری اسلامی ایران در بهترین حالت ممکن زندگی می کنند و از تمام آزادی های دینی برخوردارند و چیزی کم ندارند و ایران را به منطقه ای اشغال شده و ناامن ترجیح می دهند.

دزدها خودپرداز بانک را کندند و بردند!

سایت خبری جهان به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی نوشت : کارکنان بانک انصار شعبه پاسداران اخیرا با صحنه جالبی روبه رو شدند.وقتی که کارمندان در محل کار خود حضور پیدا کردند جای خالی عابر بانک باعث شده بود کارمندان بانک حسابی هیجان زده بشوند و البته با پلیس تماس بگیرند. داستان از این قرار است که سارقان با روشی که هنوز برای پلیس معلوم نیست دستگاه ATM را از جا کنده و همراه با پول‌هایش به سرقت برده‌اند. گفته می‌شود مبلغ این دزدی جالب شانزده میلیون تومان بیشتر نبوده که البته دستگاه ATM بیشتر از پول‌های درونش ارزش خواهد داشت.

رونمایی از جدیدترین جزئیات فعالیت انتخاباتی جریان انحراف

سایت خبری ندای انقلاب نوشت : لیدر جریان انحرافی که تمامی پست های دولتی خودرا واگذار کرده در دفتری واقع در خیابان اسکندری تهران به مدیریت ستاد انتخاباتی جریان انحراف مشغول بوده و رابطین پس از دریافت دستورات لازم عازم حوزه های انتخابیه برای رایزنی می شوند . در همین زمینه شنیده می شود که رابط لیدر جریان انحرافی با استان ها و حلقه این جریان در حوزه ها «ح.ا» بوده و تمامی امکانات در استان ها در اختیار وی قرار گرفته است. این اما همه ماجرا نیست؛ بررسی نامزدهای مورد حمایت جریان انحراف نشان می دهد که تمامی آنها دارای اشتراک با جریان فتنه بوده و سوابق قابل تاملی دارند.

حداد عادل: گروه خون ما به گروه خون آقای احمدی‎نژاد نمی‎خورد

به گزارش خبر آنلاین غلامعلی حدادعادل رییس مجلس هفتم درباره نحوه برخورد این مجلس با دولت‌ های خاتمی و احمدی نژاد به هفته نامه پنجره گفت : مجلس با دولت آقای خاتمی مدارا کرد. چون می‎دانستیم که این دولت تنها یک سال دیگر بر سر کار باقی‎ست و آقای خاتمی به پایان دور دوم خودش می‎رسد،سعی می‎کردیم حتی‎الامکان با این دولت منطقی برخورد کنیم. وی افزود: با پیروزی آقای احمدی‎نژاد ما امید‎های زیادی داشتیم ولی از همان ابتدا روش کار ما عوض شد ، من باید یک تعبیر خاصی به‎کار ببرم تا منظورم دقیق مشخص شود. گروه خون ما به گروه خون آقای احمدی‎نژاد نمی‎خورد. به‎عبارت دیگر اصولا طبیعت آقای احمدی‎نژاد، طبیعت تمکین نیست ، فضایی پیش آمد که ما دوران سختی را بگذرانیم؛ سختی از آن جهت بود که اصرار داشتیم اختلاف میان مجلس و دولت از یک حدی علنی‎تر نشود و از یک سقفی تجاوز نکند. ما آگاهانه این سیاست را در پیش گرفتیم .